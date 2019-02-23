Начальник територіального сервісного центру МВС у Херсоні попався на хабарі

Начальник територіального сервісного центру МВС у Херсоні Регіонального сервісного центру МВС у Херсонській області попався на хабарі за безперешкодну реєстрацію автомобілів.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Південного гарнізону.

За реєстрацію 90 транспортних засобів через певний приватне підприємство, протягом вересня — листопада 2018 року, та подальше безперешкодне оформлення автомобілів, що чиновник вимагав від співзасновника комерційної структури хабар у розмірі 20 тис. гривень.

У січні співробітник МВС отримав половину хабара. Вимагача затримали після одержання другої частини хабара у розмірі 10 тис. гривень.