Олександр Лукашенко зазначив, що суверенітет Білорусії – її головна цінність, і в цьому заслуга всіх жителів країни. Включити до складу іншої країни свою батьківщину лідер Білорусі не збирається, це поховало б її свободу, зазначив він. Причому у своїй промові Лукашенко згадав можливість приєднання як до Росії, так і до Польщі.

Президент Олександр Лукашенко заявив, що вважає незалежність головним досягненням країни, тому він радий бути першим президентом вільної і суверенної Білорусії, повідомляє агентство БЕЛТА.

Суверенітет країни можна поховати, включивши Білорусію до складу Росії або Польщі, підкреслив Лукашенко. Лідер держави додав, що у нього «є чіткі межі», за які він не може переступити.

Варто відзначити, що дана точка зору виявилася дуже схожа на висловлювання колишнього генсека НАТО Андерса фог Расмуссена, який стверджував про загрозу приєднання Білорусії до складу Росії.