Головні причини, чому продавці не хочуть давати здачу прямо в руки покупцям

Багато продавці намагаються уникати ситуацій, коли необхідно давати здачу прямо в руки покупця. На це є ряд своїх причин, які пояснюють загальні застереження людей, що працюють в області торгівлі. Вони мають справу безпосередньо з грошима, тому завжди повинні бути дуже уважними і обережними.

Покупці можуть обдурити

Продавці стверджують, що деякі купували, є вкрай недобросовісними, тому намагаються знайти способи обдурити. Випадки бувають абсолютно різними, але покупець завжди залишається прав. З цієї причини, досить часто працівникам магазинів доводиться докладати власні гроші, щоб покрити недостачі. Люди можуть ховати здачу в кишені або в рукава, щоб потім заявити, про некомпетентність продавця. Довести зворотне часто буває дуже складно і більш того, загрожує звільненням.

Чистота

Багато продавці намагаються уникати зіткнення з іншими людьми, в цілях гігієни. У цьому сенсі їх можна зрозуміти, адже покупці приходять абсолютно різні, тому їм не хочеться кожного брати за руку. Тим більше робота з грошима і так створює не найкращі гігієнічні умови.

Професійні вимоги

Працівникам магазинів часто просто заборонено давати здачу особисто в руки людині. Такий пункт є офіційним і прописується в контракті, при прийомі на роботу. Люди можуть поводитися по-різному, тому це робиться з метою уникнення конфліктних ситуацій. Власники магазинів не дуже люблять подібні обставини і розгляди, що часто провокуються саме на цьому моменті.

Швидка робота

Дана причина, чому продавці не люблять давати здачу прямо в руки пов’язана з тим, що їм необхідно дуже швидко працювати. В такому темпі, працівник не може акуратно покласти гроші в руки. А жбурляти їх буде дуже неввічливо по відношенню до покупця. Тому, багато хто намагаються уникати такого контакту з людьми. Це є правильно з будь-якої точки зору.