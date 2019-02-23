Мінськ націлить російські ракети на Європу

Білорусь спільно з Росією буде думати над відповіддю, якщо США розмістять в Європі нові ракети. Про це в ході відвідування Військової академії заявив у п’ятницю, 22 лютого президент країни Олександр Лукашенко. За його словами, в Мінську серйозно стурбовані ризиками, які несе вихід США з ДРСМД.

«Я боюся того, що американці скористаються моментом — зірвали цей договір і розмістять ракети в Європі. Ось тут вже мало не здасться і нам», — сказав білоруський лідер.

За його словами, він планує діяти «разом з Росією», «від цього нікуди не дінешся, якщо це станеться».

Лукашенко також додав, що найгірший сценарій — розміщення нових ракет на території сусідньої України.

Він також нагадав, що, що Мінськ категорично проти розриву ДРСМД і довіряє заявами Москви про те, що вона не порушувала угоду.

Раніше президент Росії Володимир Путін у своєму посланні Федеральним Зборам заявив, що Росія не має наміру першої розміщувати ракети середньої і меншої дальності в Європі, але в разі розміщення ракет США на континенті Москва буде змушена прийняти дзеркальні заходи.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Лукашенко вже натякав на можливість спільного з Росією відповіді на ракетну загрозу. Тоді на зустрічі з групою американських аналітиків він повідомив, що його країні може знадобитися більш ефективне зброю у разі зростання активності НАТО.

«Якщо НАТО буде продовжувати таким чином нас залякувати — розміщення бази Форт Трамп“ в Польщі чи ще якісь зрушення, нам буде потрібно більш ефективна зброя, насамперед ракетне», — підкреслив він.

Піде Лукашенко на розміщення російських ракет в Білорусії?

— Чому б і ні? Коли США зруйнували договір по ПРО, вони відразу стали розміщувати елементи своєї ПРО в Польщі та Румунії. Логіка розвитку подій показує, що вони зроблять те ж саме після виходу з ДРСМД. Це буде означати розміщення в Європі тих самих ракет, які ледве не стали причиною початку гарячої війни між СРСР і США в часи холодної війни. Ми тоді балансували на межі — говорить директор Центру стратегічної кон’юнктури Іван Коновалов.

— І тут Білорусія виявляється в центрі подій. Адже розміщення ракет в Європі загрожує і білоруської державності. У цьому сенсі згадайте нещодавню заяву колишнього генсека НАТО Расмуссена про те, що Білорусії треба терміново встановлювати демократію, інакше їм кінець. Це ж загроза в чистому вигляді.

У цій ситуації співпрацю з Білоруссю дуже зручно. По-перше, російська структура в цій країні присутня. По-друге, зброю, яка є на озброєнні у Білорусії — радянського і російського виробництва.

Все питання в тому, коли американці почнуть розміщувати в Європі крилаті ракети наземного базування і балістичні ракети середньої і меншої дальності. Те, що вони будуть це робити — очевидно, як і те, що все виявиться під прицілом наших стратегічних сил. Ми цього не приховуємо.

«СП»: — А наскільки розміщення ракет в Білорусії є симетричною відповіддю? Ніж Білорусь в цьому сенсі краще наших західних рубежів?

— Наші західні рубежі — це Калінінградська область, не настільки великі, Білорусь значно розширює фронт. Питання це треба ретельно опрацювати. Розміщення точно таких же ракет, як ті, що американці розмістять в Європі — це не відповідь. Відповідь в тому, що ми беремо під приціл всі країни, де американські ракети будуть розміщені.

У нас для цього є більш серйозна зброя. Інше питання в тому, що американці, продовжуючи тиснути на європейців, будуть провокувати не тільки нас, але і Білорусі теж. Зрозуміло, що у них є сателіти — країни Балтії, Польща, Норвегія, Великобританія, у яких антиросійська риторика є змістовною основою зовнішньополітичного курсу. Але ми розуміємо, що ще не вся Європа збожеволіла.

США хочуть повернути ситуацію 1983 року, коли вони нашпигували всю Європу. Але там почалися масові акції протесту. І Рейган пішов на переговори з нами, бо зрозумів, що Вашингтон не керує ситуацією в Європі. Європейці не хочуть бути під прицілом, їм ці ракети не потрібні. Якщо ви так хочете — ставте їх на своїй території.

— Заяви Лукашенка про те, що Білорусь може надати свою територію для розміщення російських ракет середнього радіусу дії, слід сприймати як чергову спробу президента РБ знайти хоч якісь аргументи, щоб мотивувати російську сторону продовжувати колишній курс щодо білоруської економіки, — вважає директор Інституту ЄАЕС Володимир Лепьохін.

— Цей курс цей полягав у тому, що Росія до пори до часу не вважала грошей, які йшли на підтримку білоруської економіки, але влітку 2018 року РФ стала «скупитися»: вирішивши поставити під свій контроль реекспорт через Білорусь російської нафти в країни Євросоюзу. Традиційні для Лукашенка заходи шантажу російської сторони («РБ піде на Захід» та ін.) цього разу ні до чого не привели. Російська сторона твердо вирішила постачати нафту в РБ за світовими цінами і, в принципі, не висловлює особливого бажання йти назустріч Лукашенко з питання про можливу компенсацію Білорусі «випадаючих доходів бюджету» шляхом прямих траншей.

Погрози керівництва РБ поміняти союзницькі відносини з РФ на дружбу з ЄС чи Китаєм на главу Росії не подіяли — звідси «крик відчаю» Лукашенко у вигляді чергової демонстрації незамінності РБ в якості найближчого партнера (цього разу військового) Росії.

Проте ж РФ, в принципі, вже не потребує того, щоб в разі чого — просити у керівництва РБ дозволу встановити в цій країні російські ракетні комплекси. Нова військова доктрина (після виходу США з Договору про РСМД у Росії розв’язані руки для її реалізації) дозволяє відобразити будь-які атаки з боку розташованих на території Європи американських ракет з російської території. Про це, до речі, Володимир Путін дав ясно зрозуміти у своєму посланні в минулу середу.

— За відомим визначенням, політика — це мистецтво можливого, — зазначає виконавчий директор моніторингової організації CIS-EMO Станіслав Бишок.

— У цьому сенсі президент Лукашенко — еталонний політик, який при всій, здавалося б, геополітичної скутості Білорусії знаходить, тим не менш, простір для невизначеності і відомого маневру. Така тактика не всім до душі, але це просто реальний стан справ на даний момент, і з цим положенням слід зважати, вибудовуючи ті або інші відносини з Мінськом.

Що стосується загрози американських ракет для Білорусі, то, відповідаючи на це питання, потрібно брати ширшу перспективу — Східна Європа в контексті того, що називають новою холодною війною. Оскільки гіпотетичне протистояння Вашингтона і Москви може, як припускають, відбуватиметься саме на території «проміжних» держав, то вони, зрозуміло, і постраждають, якщо станеться найгірше. Зрозуміло, Білорусії не хотілося б такої перспективи, причому одночасно є і розуміння того, що зберегти нейтралітет у цій ситуації не завжди можливо навіть чисто технічно.

«СП»: — Наскільки розміщення російських ракет в Білорусії буде гідною відповіддю на появу американських в Європі?

— Це буде швидше символічним жестом, який, імовірно, може вписуватися в те, що називають асиметричною відповіддю. Важко припустити, де ще в Європі могли б з’явитися російські ракети. Сербія навряд чи розглядається в силу як політичних, так і суто географічних причин. В цілому, наскільки можна судити, основне посилення з боку Москви по західних кордонів Росії, що логічно, можливо і не вимагає компромісів або угод з кимось ще.

«СП»: — Лукашенко зазначив, що найгірший сценарій — розміщення нових ракет на території сусідньої України. Це реально?

— Є думка, що збільшення загальної мілітаризації великих держав — не такий страшний процес, яким його зображують. Логіка тут така: чим більше озброєність сторін, тим з меншою ймовірністю якась із них вирішить завдати перший удар, резонно побоюючись, що далі буде гірше для неї самої.

Логіка не безперечна, з огляду на відомі історичні приклади, коли як раз мілітаризація сторін приводила в якийсь момент одну з них до думки про необхідність нанесення першого і нищівного удару. Крім того, логіка ця небезпечна ігноруванням людського фактора або, навпаки, фактора алгоритмів, від людини не залежать.

В цілому Україна — країна, яка може розміщувати на своїй території все, що вважатиме за потрібне, без консультацій з Мінськом і Москвою. І тут, враховуючи, що операторами цих ракет будуть представники інших країн, мир у всьому світі — або, у всякому разі, у Східній Європі — як і раніше буде залежати від домовленостей між Москвою і Вашингтоном.

«СП»: — Може, якщо вже так піде, Батько погодиться і на військову базу Росії, проти якої він завжди виступав? Це щось дасть в плані оборони для нас?

— Якщо розглядати російську військову базу на території Білорусі в контексті будівництва Союзної держави, то вона стане суттєвим і реальним кроком на шляху зміцнення і розширення (можна симетрично запропонувати Мінську створити власну військову базу на території Росії).