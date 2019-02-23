У США знайшли мертвим онука “Короля Голлівуду”

Знайдений мертвим онук легендарного Кларка Гейбла.

У себе вдома в місті Даллас (американський штат Техас) знайдений мертвим онук легендарного актора Кларка Гейбла – секс-символу 1930-40-х років, який носив прізвисько Король Голлівуду. Тіло 30-річного Кларка Гейбла III, як повідомляє Daily Mail, знайшла в ліжку його наречена.

Причина смерті поки невідома. Проте повідомляється, що Гейбл-молодший довгий час боровся з наркозалежністю.

Гейбл III, який був дуже схожий на свого зоряного діда, знімався в телешоу і працював моделлю. У нього і його нареченої Саммер є півторарічна дочка Шор.

Батьком Кларка був Джон Кларк Гейбл, який також страждав залежністю від наркотиків.

Кларк Гейбл був визнаний Американським інститутом кіномистецтва одним із найвидатніших акторів в історії кіно. Він відомий за фільмами «Віднесені вітром», «Це трапилося одного разу вночі», «Заколот на «Баунті». Помер Гейбл у віці 59 років, у листопаді 1960 року народження – від серцевого нападу, який стався на знімальному майданчику фільму «Неприкаяні», де він грав з Мерилін Монро.

Актор був одружений п’ять разів. Дітей у нього було двоє. Позашлюбна дочка Джуді народилася в 1935 році від актриси Лоретти Янг в суворій секретності. Вона померла від раку в 2011 році. Свого сина Джона Кларка Гейбла, Кларк Гейбл ніколи не бачив: хлопчик народився після смерті актора, 20 березня 1961 року від його останньої дружини Кей Вільямс.





