В Україні зросте курс долара: названа причина

Курс долара почне рости на наступному тижні з початку мільярдних виплат по ПДВ.

За його словами, безготівкові торги були не дуже активними, падав як попит, так і пропозицію.

“Сьогоднішній сценарій торгів був схожий на вчорашній, з поправкою на малооб’ємний п’ятничний ринок: ранкове перевищення пропозиції над попитом призвело до зниження котирувань, потім баланс вирівнявся, стабілізувавши котирування трохи вище психологічного індикатора 27 грн./$”, — прокоментував UBR.ua ситуацію директор казначейства Банку Кредит Дніпро Олег Курінний.

За словами скарбників, Нацбанк викуповував валюту за 27,0 грн./$, але, придбав зовсім невеликий обсяг — до $5 млн. Завдяки міжбанку трохи зменшилася вартість готівкового долара. “Готівковий ринок відкрився котируваннями 27,05-27,10 грн./$, до середини дня вони знизилися до 27,04-27,05 грн./$”, — розповів Курінний.

Як зазначили експерти, на наступному тижні фінансисти очікують великих виплат бізнесу по відшкодуванню ПДВ, що має вплинути на їх прогнози по курсу. Як правило експортери починають різко скорочувати валютні продажу, після того як їм на рахунок надходить велика кількість гривні.