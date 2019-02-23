У США помер комік, який страждав розладом психіки

Стендапер виявлений мертвим в своєму будинку.



Відзначається, що акторові було 48 років. У артиста спостерігалися проблеми з психікою, його госпіталізували у 2011 році з біполярним розладом особистості.

Стівенс разом зі своїм другом створив шоу Brody Stevens: Enjoy It! (“Броди Стівенс: Насолоджуйся цим!”). Крім стендап-виступів Стівенс знімався в кіно: він зіграв епізодичні ролі в комедіях “Мальчишник у Вегасі” (Hangover, 2009) і “Мальчишник 2: З Вегаса в Бангкок” (Hangover: Part 2, 2011) і ще декількох кінострічках.