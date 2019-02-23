У Венесуелі військові стріляли по демонстрантах: є загиблі

Влада вирішила закрити кордон.



Влада Венесуели вирішили закрити кордон з ще одним сусідньою державою – Колумбією, звідки повинен був прибути конвой з гуманітарною допомогою.

В. о. президента, лідер опозиції Хуан Гуайдо повідомив, що його прихильники в суботу будуть намагатися провезти конвой гуманітарної допомоги з Колумбії, Венесуели. Опозиція стверджує, що гуманітарна допомога повинна бути доставлена, оскільки 300 тисяч чоловік терміново потребують їжі та ліки.

Диктатор Ніколас Мадуро повідомив, що за події 23 лютого на кордоні буде нести відповідальність колумбійський президент Івана Дуке.

Раніше Венесуела закрила свою морську границю з трьома голландськими Карибських островах.