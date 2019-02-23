Порошенко підтримав забули, “який сьогодні день”

Президент нагадав, що ще кілька років тому 23 лютого в Україні святкували “День захисника Вітчизни”.

Під час свого виступу у Львові в суботу, 23 лютого, президент Петро Порошенко заявив, що підтримує тих, хто вже забув, що сьогодні за день. Відео виступу опубліковано на сторінці Порошенко в Facebook.

Разом з тим, Порошенко нагадаємо, що ще кілька років тому в Україні святкували “День захисника Вітчизни”, який збігався зі святом російської армії.

“Сьогодні – 23 лютого. Я твердо переконаний, що ви точно вже забули, що це за день. І я хочу підтримати оплесками такий факт, підтримати всіх тих, хто забув. Чому? Тому що так і треба. Так змінюється наша країна, зміни складаються з маленьких-маленьких складових, які формують нову Україну. Зміни в календарі яскраво ілюструють, як змінюється Україна”, – заявив Порошенко.