В Італії лютує ураган: є жертви

Дерево впало на автомобіль.



Троє людей загинули внаслідок негоди в Італії.

Сильні пориви вітру в ряді регіонів Італії призвели до падіння дерев та руйнувань.

Поблизу міста Фрозіноне у населеному пункті Алвито, Мовно, з-за сильного вітру обвалилася стіна будинку. Загинули двоє людей.

Ще один чоловік отримав важкі поранення поблизу Риму, коли на його автомобіль впало дерево. Пізніше він помер від травм у лікарні.

Схожий інцидент стався поблизу Неаполя. Дерево впало на автомобіль, в якому знаходилася жінка з дитиною. Жінка отримала травму голови, однак її життя поза загрозою. Дитина серйозно не постраждав.

Негода вирує і в регіоні Кампанія. Там з-за вітру не працюють школи та припинено сполучення з найближчими островами. Надзвичайні служби регіону застерегли, що негода збережеться і в неділю.