У Нью-Йорку російський хакер зізнався у кібератаці

Росіянина судять за змову з метою кібератаки.



У Нью-Йорку судять російського програміста Станіслава Лісова, якого екстрадували в 2018 році в США з Іспанії. Чоловік вже визнав свою провину в змові з метою вчинення хакерської атаки, повідомив адвокат росіянина Аркадій Бух.

“Це визнання стало результатом тривалого переговорного процесу з прокуратурою Південного округу штату Нью-Йорк”, – зазначив адвокат.

За його словами, росіянин визнав провину по одному з двох пунктів звинувачення, тепер йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Чоловіка звинувачують у створенні шкідливої програми NeverQuest для крадіжки банківських даних і особистої інформації. За допомогою цієї програми хакери намагалися викрасти мільйони доларів.

Сам же Листів в період з червня 2012 року по січень 2015 року брав участь у створенні NeverQuest, а також управління комп’ютерною мережею, яка застосовувалася для поширення вірусу.