“Я не шкодую, що вийшов на Майдан. Зараз я не хочу майданів”, – Парасюк

Зараз українське суспільство має розвиватися цивілізовано і змінюватися якісно.

Про це народний депутат, учасник Революції Гідності Володимир Парасюк заявив в ефірі програми “Право на владу” на “1+1”.

“Я не шкодую, що вийшов на Майдан. І коли мене питають, чи вийшла б я на Майдан – я б сто разів вийшов. Бо це пошук істини. Хочу я зараз майданів? Ні, зараз я не хочу майданів. Я хочу, щоб наше суспільство розвивалося цивілізовано і змінювався якісно”, – заявив він.