“Пограли в гармати “пук-пук”: у Росії пенсіонерка жорстко обложила Путіна

Пенсіонерка з Іркутської області Росії вказала Путіну на жахливий стан, до якого він довів країну.

Відповідне відеозвернення з’явилося на сторінці опозиціонера Олексія Навального.

“Та яке ж ви ясне сонечко, Володя! При такому ставленні до народу ви їм і не було ніколи, і не будете. Ви взагалі усвідомлюєте, в якому стані Росія? Володимир Володимирович, ну ладно, погралися ви своїми гарматами “пук-пук”. Збулася дитяча мрія. Ви ж відірвалися від нашого життя. Від Росії, яка вам довірилася. Подивіться, який рейтинг у вас був”, – висловилася вона.

Торкнулася пенсіонерка і тему будівництва залізниці Москва-Пекін. “Повз кого будете їхати? Повз людей в постолах? Повз жебраків і убогих?Запущених лісів, полів і сіл, де немає ні світла, ні доріг?”, – сказала вона.

“Ви гігантоманією якийсь займаєтеся. То Північний потік, Південний. годівницю для скількох влаштували. І гребете, і гребете з Росії. Ви що робите, Володимир Володимирович?” – з подивом звернулася пенсіонерка.

За її словами, медицина, освіта та інші сфери в жахливому стані. “Володимир Володимирович, зупиніться!” – закликала вона.

“Дуже хочу, щоб звернення до Путіна цієї пенсіонерки з Сибіру показали по телевізору. Падіння рейтингу до 10% гарантовано”, – відреагував на відео Навальний. Підтримали його думку і користувачі. “Чесна бабуля”, “Молодець”, “Не побоялася правду сказати”, – написали в коментарях.