Компанія не має інформації, хто відповідає на напад.

У ніч на суботу, 23 лютого, у Колумбії невідомі вчинили підрив нафтопроводу державної нафтової компанії Ecopetrol.

Як повідомляється, вибух на нафтопроводі стався в південній провінції Путумайо.

За даними представників компанії Ecopetrol, на момент вибуху нафтопровід не працював. Також невідомо коли пошкоджений нафтопровід повернуть в експлуатацію. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

Крім того, компанія не має інформації, хто відповідає на напад. Однак у компанії відзначили, що повстанці Національної визвольної армії регулярно влаштовують диверсії на нафтову інфраструктуру країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Колумбії Іван Дуке оголосив про припинення мирних переговорів з Національною визвольною армією (ELN) через теракту в Боготі, який відбувся 17 січня.