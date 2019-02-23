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«Якщо ви будете боротися за владу, кидаючи під ноги країну»: Ярош звернувся до кандидатів у президенти

23.02.2019

«Если вы будете бороться за власть, бросая под ноги страну»: Ярош обратился к кандидатам в президенты

Командир “Української добровольчої армії” (УДА), позафракційний народний депутат Дмитро Ярош закликав учасників виборчої кампанії не підігравати Кремлю, щоб не опинитися на смітнику історії.

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбук.

“Будь ласка, у виборчих перегонах не переходьте кордонів, не подыгрывайте Москві, Кремлю, Путіну. Пам’ятаєте, у війні за незалежність чи виграють всі, або програють – теж все …

Якщо ж ви будете продовжувати битися за владу, кидаючи під ноги ворогові наша держава, прийдуть інші, які винесуть вас на “звалище історії”, – написав Ярош.

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