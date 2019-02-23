Самий авторитетний словник німецької мови змінив Kiew на Kyjiw

Самий авторитетний довідник з правопису німецької мови Duden перейшов з російської транскрипції назви української столиці на українську.

Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“Раніше, на жаль, у цьому словнику назву української столиці подавалася тільки через російську транскрипцію. А ось тепер є всі підстави в повну силу запускати кампанію #KyjiwKeinKiew в німецькомовних країнах”, – зазначив міністр, розмістивши на сторінці скрін-шот з словника Duden. Клімкін закликав українців і друзів України в німецькомовному просторі приєднатися до зусиль українських дипустанов і підтримати тренд правильного вживання українських географічних назв.

“Відлітаючи з віденського, берлінського або мюнхенського аеропорту до Києва, ще приємніше буде повертатися на Батьківщину, якщо пункт призначення наші німецькомовні друзі будуть позначати так, як її вимовляємо ми. Давайте разом долати лінгвістичну несправедливість щодо української мови”, – зазначив міністр.

У жовтні 2018 року МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine почали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планується звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста – #KyivNotKiev.