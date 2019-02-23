Національною ідеєю росіян стало бажання пережити цю владу

Чого ми всі могли очікувати від послання президента Федеральним зборам? Адже зрозуміло було, що президент не відмінить пенсійну реформу, нічого в країні не змінить. Але дещо жебракові народу підкинуть, ресурси уряд візьме під час весняних коригування бюджету. Це, як сказав Силуанов, буде неважко, адже профіцит бюджету 3 трлн. рублів.

Словом, крихти з панського столу, а взагалі-то з наших гаманців. В коментарях наші читачі пишуть: «Відчули, що запахло смаженим… Для збереження влади викинуть грошей, щоб погасити масове невдоволення. А потім антинародна буржуазна політика буде продовжуватися». «Потім гайки сильніше затягнутий, можливо, і не открутишь». «Вони моніторять ситуацію, грошима гасять невдоволення народу».

— Це реальні настрої людей, — каже фермер, голова Федерального сільради Василь Мельниченко. – Народ убожіє, подачками не задовольняється. Якщо судити об’єктивно, у нас сьогодні 50 мільйонів бідних і дуже бідних людей. Президент частково це усвідомив в посланні, чому я відверто здивований. Президент каже, що справи в економіці погані і дуже погані, в Росії багато бідних людей, і проблему треба вирішувати. Для цього, виявляється, будемо розвивати штучний інтелект. Це мене насторожило. По-моєму, для більшості присутніх у залі, слово «інтелект» — це щось таке, як новий сорт керамічної плитки з Іспанії. Кабмін інтелектом не обтяжений. Можна уявити, що накоїть нам штучний, якщо і ці-то не змогли налагодити нормальну економіку, призвели до деградації відсотків 70 — 80, тобто абсолютна більшість, сільських територій і малих міст Росії.

«СП»: — Колись Борис Гребенщиков зауважив, що сьогодні справи в Росії ще гірше, ніж за радянських ідіотах». Погоджуся зі словами метра наполовину: ось вже який рік знижуються доходи росіян, чого не було навіть в 90-ті роки. Біда, що влада при цьому регулює і слух, і зір. Президент задоволений роботою, як ви кажете, неінтелектуального уряду. Здатне воно реалізувати нацпроекти вартістю понад 25 трильйонів рублів, щоб реально покращити життя росіян?

— Ключове слово тут — трильйони рублів. Адже до цього моменту багато хто в залі відверто куняли. Як тільки президент сказав, що будемо ділити гроші, все миттєво прокинулися, проявився інтерес. Доля паювання трильйонів — це єдине послання, що хвилювало присутніх у залі депутатів, чиновників, бізнесменів… Простих росіян там не було, та й саме послання президента було не до народу Росії, а саме до влади. І в цьому — його нещирість. Ніж ні сам президент, ні сидять в залі, не знають, хто розвалив економіку, пограбував народ, призвів до деградації сільські території? Послання — це не більш ніж чергові директивні вимоги, які ніхто і не збирається виконувати. Так було і буде, тому що для економіки потрібно прогнозування, а не планування. А в посланні, крім обіцянки «віртуальних пряників», я нічого не почув. Наприклад, доручення президента україни від 6 травня 2014 року про розвиток сільських територій. Виконали, хоча пройшло вже 5 років? Немає. Президент знову повернувся до цього питання, знову каже, що «будемо розвивати сільські території». А як, якщо в нинішніх національних проектах взагалі забули про село написати. Хоча по його обіцянкам, протягом 2019 року нібито повинна бути розроблена програма розвитку сільських територій, і її почнуть виконувати вже з 1 січня 2020 року. Але цю програму, яку сьогодні спільно готують Міністерство сільського господарства з Міністерством економіки, наш Федеральний сільрада не підтримує категорично, давши негативну оцінку за всіма пунктами. Програма не дасть прориву, зростання. Хоча саме сільські території, малі міста могли б стати драйвером зростання добробуту Росії. Я два тижні тому був в Вилегодском районі Архангельської області, до речі, батьківщині сім’ї Патрушевых. Район великий, 4 000 кв. кілометрів, де було понад 160 сіл. На сьогоднішній день, за останні 18 років залишилося 52 села, більше немає і села. Інші повної стагнації. Районний центр якось ще тримається, але роботи немає, зарплати низькі. Як збирається Володимир Володимирович з цією своєю командою боротися з бідністю? Директивами, пряниками? Ні один банк на розвиток села, села грошей не дає. Ось і виходить, що обіцяні трильйони — це не для розвитку сільських територій і малих міст. Судячи за порушеними, з палаючими очима особам слухачів послання, видно, що ці гроші вони вже розпиляли собі наперед.

Проблема — як затримати, зацікавити молодь, щоб вона залишилася працювати на селі, щоб ми могли демографічну ситуацію виправляти. Адже перше, з чого почав президент — це демографічна ситуація. І як влада збирається вирішувати її? Там що, будуть сімдесятирічні бабусі і дідусі народжувати? Так що слова влади про село — основі демографічного, підйому, культурної спадщини, нічим не підкріплені матеріально. Вона, влада, не буває в наших російських селах і селах. Там, по суті, ніякого вже спадщини не залишилося, ніякої демографічної ситуації, крім катастрофи нічого не може бути. От якщо б реально була б робота, а рівень зарплати — 50 тисяч рублів мінімальних. Але цього президент не сказав, як і не сказав, а чим повинні займатися люди в селах, селах? Що і як повинні виробляти, вирощувати? Немає ніяких типових моделей розвитку цих територій. Часу на те, щоб це розробляти і робити, в уряду немає, бажання тим більше немає, тому в тій програмі, яку вони готують 18 березня озвучити, ми нічого конкретного, прогресивного не побачимо. Вже краще розвинути програму підтримки сільського господарства, написану в 2014 році. Там було передбачено розвиток кооперації, місцевого самоврядування. Приклад — грудининский підмосковний радгосп імені Леніна, де єднання роботи місцевої влади та комерційних структур якраз діє на благо розвитку території, на благо людей. Яка повинна бути зарплата, як повинні працювати сільрада, комерційні організації на благо людей. Цього по всій Росії практично немає. Ми можемо знайти невеликі точки такого збереження або, будемо говорити, зростання взаємодії влади та комерційних структур на благо своєї території в Солгоне Красноярського краю, це Звениговский, ще кілька таких підприємств і виробництв. Все інше не працює. Якраз цієї аналітики і немає в посланні президента, ні шляхів вирішення питань, а вже в указах взагалі нічого не передбачено. Просто цифри понаписували: стільки-то лікарень, шкіл відкрити, стільки-то закрити… Припустимо, по селу вони намалювали: 126 тисяч нових селянсько-фермерських господарств отримають підтримку за період до 2024 року. Але абсолютно ніякої аналітики немає ні у Міністерства сільського господарства, ні в уряді в цілому, а чому закрилися сотні тисяч до того виробничих підприємств. Який сенс нові виробничі підприємства зараз створювати, якщо старі не можуть працювати? Сенс — всі повинні померти, в селах ніхто не повинен працювати. Це завдання влади, ось що я чую в посланні. У нас ліки стає вже їжею, а не їжа — нашим ліками.

«СП»: — Як би добре або погано не була б написана програма, з ваших слів, реалізується вона завжди погано.

— Вона взагалі не реалізується. Слово президента для нашого уряду, для чиновників, в принципі, нічого не значить. Швидше за все, це для «публіки», яка повинна слухати красиві слова, байки, не вникаючи ні цифри, ні в суть сказаного. Ну, обіцяли підкинути нужденним 5-10 тисяч рублів. І що? За великим рахунком, коли немає роботи, коли люди в абсолютній убогості, якщо є якісь гроші на дуже погану їжу, то можна сказати: «Ну і молодці, хоч це дали, і 10 тисяч для цієї сім’ї в місяць буде якась допомога». Але це нічого не дасть для розвитку, благополуччя сім’ї. Воно не дає підстав відчувати себе мужиком главі сімейства, тому що він повинен заробляти гроші, мати ті самі мінімальні 50 тисяч рублів, і тільки тоді не потрібні будуть подачки-пряники.

Потрібні високотехнологічні, сучасні робочі місця, але це — прожекти, влада на це не піде, тому що не в змозі впровадити хороші високі технології. Я б почав з примітивного: давайте навчимося хоча б нормально вирощувати картоплю, освоювати території. У Федеральному сільраді, розуміючи саму ситуацію, ми повернулися до того, що розробили беззбиткові типові моделі селянсько-фермерських господарств: які зараз потрібні культури, що треба сіяти, що впроваджувати. Ви думаєте, наші пропозиції комусь потрібні? Уряд поставив собі завдання довести експорт сільгосппродукції до $ 45 мільярдів. А що продавати? У нас зростання резервів більше немає. Риби ми навряд чи будемо ловити, ніж сьогодні, яку вони теж вписують у сільське господарство. Олія рослинна трошки збільшимо, інакше ми соняшником просто все засіємо. Зерно вперлося у нас в можливості реалізації на зарубіжний ринок, зростання, якщо буде — ну 2 мільйони тонн додаткових, ну 10, це теж не дає нічого селянам. Тобто сам по собі прямий зростання, ці рекорди зростання експорту не дають нам грошей. Ми повернулися до того, що можемо виробляти зовсім інші технічні культури, які не будуть впливати на ресурси південних регіонів, але все Нечорнозем’я може завтра починати працювати, виробляти відмінну продукцію, і зростання експорту буде, точно. Але головне не експорт і не цифри уряду, а прибутковість самих жителів сіл. Ось що нас найбільше цікавило, але президент про це мовчить, хоча начебто стурбований на словах демографією, зайнятістю, ліквідацією бідності. Все взаємопов’язано. Забезпечені родини, люди будуть думати про продовження роду свого. А живуть у злиднях, подумають: «А куди народжувати? Нам-то життя немає, а дітям нашим і поготів не буде». Тому ось така ситуація, таке ставлення у мене до доручень президента, до послання. Не скажу, що воно слабке або сильне: сенсу я не бачив. Читав і втрачав зір.

«СП»: — Де вихід з кризи?

— Вихід — це зміна економічного курсу кабміну, кардинальний кадровий перегляд всього економічного, фінансового блоку. Про це стільки говорено-переговорено, але президент на цей крок не вирішиться. Це занадто сильно, як було б сильно скасуй він у посланні пенсійну реформу. До речі, цього чекали багато, багато сподівалися. Втім, ми вже звикли, що всі наші надії від послань президента, а в нього воно не перше, від всіляких обіцянок цифрових економік тощо, це всього лише наші надії — відстрочені розчарування. Приклад, укази 2012 року. Що виконали? Нічого. Так що, всі наші надії — це розчарування. І люди це відчули. Не сподівайтеся ні на що. Без зміни економічного курсу, без впровадження розумної аграрно-промислової політики в країні ніякого зростання не передбачається, ніякого прориву не передбачається. Не може цього бути, в бідній країні не може бути ніякого ривка. Ми бідна, обкраденная країна. Якась незручність, що президент фактично роздавав гроші бідним, малозабезпеченим сім’ям, розуміючи, що його рейтинг падає. Тільки не було сказано, звідки ці гроші візьмуть. Але ви помітили, що всі його обіцянки крутилися біля сміття, холодних шкільних туалетів на вулиці, без каналізації. Тобто президент говорив про невластивих цій посаді взагалі справах, тому що шкільними туалетами, сміттям повинні займатися, напевно, мери, місцева адміністрація. А потім, все, що він обіцяв роздати бідним — обіцяти не значить одружитися, тим більше, він неодружений, як ви бачите. Не вірте цьому, нічого людям не перепаде з цих обіцянок. Ті, що сиділи в залі, зроблять все, щоб не допустити, щоб з тих обіцяних грошей хоч якісь прорвалися за межі московського кільця. Всі гроші пропадуть в Росії, конкретно в Москві. Потім ви їх знайдете в Монако, Лондоні, Майамі, Флориді… Гроші будуть виводити з шаленою швидкістю. Можливо, боячись свого кінця, можливо, боячись якихось змін. Ось ці зміни якраз і реальніше. Не дарма багато говорять, що відчувається запах якихось революцій, протестів у нас. А я б хотів відчути запах зростання економіки, добробуту людей. Для цього всього лише необхідно почати працювати, і такий генеральний план розвитку країни є, називається він «Вкорінення народу на землі». Ми, жителі сіл, ми основні замовники зростання економіки. Як нині кажуть, ми — основний драйвер зростання економіки Росії, благополуччя, її величі. Не тому, що проведемо на кілограм більше або менше м’яса або надоим молока, а тому, що забезпечимо всю промисловість замовленнями на десятиліття вперед: не в дві зміни роботи, не три, а чотири. Цілодобово, без упину, без вихідних нам потрібно, щоб почала промисловість наша працювати. Нам потрібні трактори, машини, обладнання, десятки тисяч нових заводів. Ось це все те, що повинен місто, Росія нам поставити і надати, ми все зробимо і забезпечимо всіх роботою. Це ми, селяни Росії. Бережіть селянство, щоб їжа вам була ліками, поки ліки не стало вашою їжею. Це ми тільки здатні зробити здорову націю, більше ніхто.

Але такої мети, повторю, у нинішньої влади немає, інакше б у посланні пролунав би відповідь на ключове для країни питання — це працюючі бідні. Вигідно мати бідне населення: хворе і безробітне. Ось тоді можна спокійно, хоч у посланні, хоч в указі будь-якого з володаря, підкинути 5 тисяч додаткових грошей. Розумієте, якщо я буду заробляти пристойні гроші, ті ж 60 — 70 тисяч, для села, малого міста — дуже великі, то буду дуже самостійною людиною. Буду почувати себе мужиком, чоловіком, людиною! Але люди з гідністю, зі своїм мисленням нинішній владі не потрібні.

«СП»: — Наскільки сільськогосподарська галузь забезпечує сьогодні продовольчу безпеку країни?

— Треба б говорити не про продовольчу безпеку, а про безпеку продовольства. Від того, скільки ми зробимо зерна або м’яса, людям краще не стало. Тому для мене, припустимо, ніякого інтересу у відсотках немає. Якщо ми живемо бідно, то мені плювати на якусь безпеку. Оце основне. Так, по зерну ми себе забезпечуємо. Якщо б у нас ще було розвинуте тваринництво, яке має поїдати це зерно, то ми б, звичайно, не пхали це зерно у всі країни в кредит, безкоштовно, у подарунок тощо, ми б його не роздавали, а працювали тут на благо своїх людей.

Безпека продовольства неможлива без розвитку селянських господарств, чого не забезпечують, на мій погляд, агрохолдинги. Вони виконали своє завдання: виробили багато всякої продукції, скажімо, сумнівної якості. Хороших продуктів харчування сьогодні в магазинах немає. Це результат вкладення грошей в агрохолдинги, де інтерес не у високоякісній продукції, а в отриманні грошей. Гроші дають швидкорослі птиця, свині завдяки анаболіків: напхали, накололи, за 90 днів свиня зросла. Природу ви не обдурите, а будете їсти дуже погані продукти. Розумності в аграрно-промисловій політиці у нас немає.

«СП»: — У вас своє власне господарство. Послання гарантує якусь допомогу і підйом сільського господарства? Зокрема, вашого господарства?

— Слово хороше сказали, «підйом». Ось нас вже стільки «піднімали» за ці роки, що ми просто тепер зависли повністю в повітрі. Ні на що ми не розраховуємо. Я наводив приклад Архангельської області, де ні ривок, ні розвиток у цих умовах неможливі. Грошових коштів, запланованих, не просто недостатньо, а дуже мало. По-друге, за останніми висновками Рахункової палати, з усіх сільгоспвиробників Російської Федерації лише 2% отримали підтримку держави у вигляді грантів, субсидій, дотацій. З них 90% субсидій і дотацій віддано 30 агрохолдингам. Селяни Росії задовольнялися лише обіцянками, імітацією підтримки держави. Думаю, надія на загальний добробут, на світле завтра заблукало за горизонтом. Національною ідеєю росіян стає бажання пережити цю владу.