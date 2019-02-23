Чому Кремль вирішив позбутися від Асада

Кремль, звичайно, добре влаштувався в САР, тим не менш, у нього достатньо конкурентів. Першими, звичайно, на розум приходять Сполучені Штати Америки. Їх навряд чи можна зарахувати до сторони, зацікавленої в порятунку близькосхідної держави.

На їхньому рахунку кілька «зарізаних» арабських республік — Ірак, Лівія. Після них скрізь залишаються тільки руїни. Так, араби такий народ, що варто трішки піддати вогню, як спалахне все. Але поки вони в їжакових рукавицях диктаторів, все буде в порядку. Так, Каддафі та Хусейн були суворими правителями, але при них люди жили набагато краще, ніж зараз. Зараз, це й не життя, а виживання. І всьому виною американці, які показали арабам, як воювати за їх правилами. Ймовірно, в САР вони зробили б те ж саме. Росіяни не дали.

Що ж, із-за втручання Москви довелося в терміновому порядку міняти плани. І ось вже американці дійсно ведуть війну за порятунок Сирії від тероризму, нехай це і пов’язано з бажанням випередити РФ в боротьбі за поглинання сирійських територій. Це призвело до того, що на сьогоднішній день Вашингтон набагато впливовішими в Сирії, ніж у давно облюбованому ним Іраку. Зараз основний конкурент РФ в Сирії саме Штати. Але все може швидко змінитися, враховуючи, що Дональд Трамп як і раніше активно бореться за виведення своїх людей з далекої східної країни. Так що, зі Штатами все вирішиться або дуже добре, або дуже погано. Тут іншого не дано.

Куди все складніше з Іраном. Тегеран начебто як є нашим союзником. Він завжди без проблем надавав своїх людей для ведення сухопутних операцій проти терористів, чим суттєво полегшив для Москви завдання звільнення арабської республіки. Крім цього, для нас Сирія обійшлася відносно дешево саме завдяки персам. У Росії практично не було ніяких витрат, окрім військових. Іранці крім утримання солдатів займалися ще й тим, що годували і одягали половину Сирії, в тому числі і Башара Асада.

І безглуздо було б думати, що Тегеран нічого не захоче взамін. Він хоче, хоче взамін Сирію. Багато цим незадоволені — США, Ізраїль, наприклад. А що Росія? Вона начебто підтримує іранців, але насправді всім прекрасно відомо, що зростання впливу Ірану на сирійський режим призведе до поступового витіснення РФ. Це робить Тегеран конкурентом Кремля. І поступове зростання тиску на Іран з боку Москви як раз говорить про те, що боротьба між союзниками вже щосили йде. Ми кілька разів вже акцентували увагу на скороченні іранських баз в САР. Цьому сприяла Росія. Крім того, з окремих районів іранці були і зовсім виведені. Під різними приводами, але всякий раз до кінця справу доводили російські фахівці.

Але проблема Кремля в тому, що він, по суті, втратив вдалий момент. Так, поки РФ займалася спробами налагодити діалог з Туреччиною, Ізраїлем і США, Іран активно втручався у внутрішньополітичне життя САР. У результаті складається враження, це призвело до того, що на сьогоднішній день перси вирішують в країні набагато більше, ніж РФ.

На це звернули увагу турецькі експерти Стамбульського незалежного центру економіки і зовнішньої політики. У їх доповіді з посиланням на різні джерела стверджується, що протистояння РФ і Ірану всередині Сирії триває вже деякий час. При цьому Асад розглядається як на 90% проиранский президент. Росія ж хоче створити свій противагу. І для цієї мети ніби добре підходить генерал Хасан Сухейль. Людина в Сирії дуже відомий, так і за її межами про нього чули багато.

Сухейль прославився тим, що керував так званими «Силами Тигра». Чому Тигра? Та тому, що так називають самого Сухейля. Так, спецназ сирійської армії названий на прізвисько керівника. Його люди завжди були попереду всіх, завжди вони першими йшли під кулі і справлялися із завданнями краще за інших. Але з деяких пір Асад, по всій видимості, став турбуватися з приводу зростання його впливу. У підсумку, президент фактично розформував «Сили Тигра», а сам Сухейль перестав бути таким потрібним. Це можна було розцінити, як наближення світу тощо, але дуже дивно, що такий цінний кадр не знадобився на інший ключовий посади — на високий пост аль-Хасана Асад так і не призначив.

А ось Росії ця людина цілком може стати в нагоді як той самий противагу для проиранского Асада. Звичайно, відразу особою номер один його ніхто не зробить, але ось очолити воссоздаваемую армію він цілком може. Тим більше російські фахівці якраз тим і займаються, що створюють повноцінну армію для Сирії. Цікаві припущення, але чи багато в них правди?

Російський сходознавець і політолог Олег Гущин вважає, що все тут логічно. Справді Росії може знадобитися така людина, якщо вона має намір отримати своє.

— Єдине реальне рішення — це завжди справедливе. Тут важливо звернути увагу на те, що реальна коаліція, що займається Сирією, лише одна — це Росія, Іран і Туреччина. США, звичайно, говорять, що у них своя коаліція, але роблять, що хочуть, а інші тільки подмахивают. Це диктат США і ніякої коаліції в цьому немає. І ось нам, нарешті, вдалося посадити всіх за стіл і примусити турків і іранців взаємодіяти, що, насправді, дуже дивно. Плюс до всього четвертим, незримим учасником безумовно є Ізраїль. Всі ці сторони чогось хочуть від Сирії. Ізраїлю, наприклад, потрібно, щоб іранці за нього не стріляли, до того ж вони хотіли б безпечну кордон у Голан. Туркам треба вирішити курдську проблему. Це питання безпеки держави Ердогана, який, крім усього іншого, сильно ностальгує за імперії. А чого хоче Іран? Протилежної того, чого хоче Ізраїль. І для Росії це проблема. Головна. Очевидно, що нам потрібен і Іран, і Ізраїль. Те, що Росія і Іран так чи інакше конкурують за Сирію, — це факт. Але при цьому треба розуміти, що Асад сам по собі не безхребетний. Звичайно, іранцям він зобов’язаний всім і так чи інакше повинен що-небудь робити з того, що ті йому кажуть, але про повному контролі мови бути не може. Асад сам здатний на прийняття різних рішень та десь з-за цього їм можуть бути незадоволені. Ті ж іранці або Кремль. Але, повторюся, іранці годують Асада, годують його країну і одягають, так що з ними треба рахуватися. Зрозуміло, в Росії цей фактор враховується, тому створення противаги виглядає логічним.

«СП»: — Припустимо, все це так, і РФ дійсно зробила ставку на Сухейля аль-Хасана, але як зробити його першою особою Сирії?

— Робити його президентом і непотрібно. Якщо він стане керівником Армії, то автоматично стає обличчям номер два. Це для лобіювання російських інтересів досить. Прихильник — це завжди добре, два — краще, ну а якщо це ціла армія, так і зовсім чудово.