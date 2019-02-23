Порошенко організував підкуп виборців за рахунок держбюджету, обсяг ресурсів до 1,5 млрд грн, – Аваков

У поліції є кілька справ, якими займаються за заявою кандидата в президенти Юлії Тимошенко, і вони стосуються “сіток” іншого кандидата – Петра Порошенка.

Про це в інтерв’ю для ZN.UA заявив Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.

Він зазначив, що ці сітки багатошарові.

“Перша, низова сітка — назвемо її “сітка вульгаріс”. Особисті картки, інструкції, як проводити соціологічні опитування, угоди про винагороду. Здавалося б, що тут такого? Справа в тому, що закон трактує: будь-яка плата за агітацію — це підкуп виборця. Праця агітаторів не можна оплачувати. Навіть якщо це не завуальована агітація. Так, агітатор може сказати, що ніяких грошей не отримував. Деякі стверджують, що їхня робота — чисте волонтерство, але є і ті, хто на камеру зізнаються в отриманні 500 грн…”, – пояснив міністр.

За його словами, поліція з подібними порушеннями буде боротися. Не кажучи вже про спроби “стимулювання” членів виборчкомів.

“Як виглядає робота “сіткар”? Ви заходите у під’їзд і обходите всі квартири. Ви говорите: “Я агітатор кандидата Х…”. Вам у відповідь: “Пішов ти…”. І так п’ять разів. Агітатор жителів цих п’яти квартир викреслює. В інших квартирах відповідають: “Ну, давайте поговоримо про кандидата…” — агітатор позначає мешканців цих квартир як потенційно лояльних до кандидата. Так накопичується первинна база даних, — зазначає міністр. — Далі включається такий підвид “сітки”, який називається “лояльність за рахунок бюджетних коштів”. Приходять, наприклад, в Одесі до громадянина Труханова і кажуть: “Громадянин Труханів, ви заклали в бюджет 200 мільйонів гривень на матеріальну допомогу? — Так. — Ось і виплачуйте за нашим списком… І тут вже працює адмінресурс на рівні глав адміністрацій, мерів — з типовим посланням “Гена/Петя/Вася, веди себе пристойно, і ми врятуємо тебе від лап НАБУ/ГПУ/НПУ

А в цей час агітатор дзвонить в “лояльну” квартиру, нагадує, чий він агітатор, пропонує написати заяву на отримання матеріальної допомоги. І так по всій країні.

Ми фіксуємо подібні процеси. Чергове виробництво буде в черговий раз відкрито. Найімовірніше, що справа дійде до експертиз та обшуків”.

Обсяг ресурсів під таку схему оцінюється до 1,5 мільярда гривень. І справа, за словами Авакова, не стільки в самій астрономічній сумі, скільки походження цих коштів.

“Одна історія, коли ти використовуєш у кампанії свої гроші, нехай і з незрозумілих джерел (і це вимагає окремої розмови), але… Але у подібній схемі кошти залучаються з держбюджету! — підкреслює міністр внутрішніх справ. — Таким чином за 500-1000 гривень “поштучно” вибудовується “сітка” з мотивованих людей, які ходять і “агітують”. Цільову аудиторію виділяють з тих, хто лояльно висловився про кандидата в момент первинного опитування, і отриману таким чином “сітку” “запліднюють” бюджетним ресурсом. За різними підрахунками планований охоплення виборців — від 700 тисяч до 6 мільйонів”.

Аваков зазначає, що “сітка” агітаторів складає 200 тисяч чоловік, а їм за роботу покладається винагороду за наступною схемою: 500 гривень — зараз, 500 — потім, і 1000 — премія, якщо кандидат виграє.

На питання про те, як же можна боротися з “сітками”, Аваков відповів: “Для початку — говорити про це вголос. Але як тільки починаєш говорити — потрапляєш під обстріл з усіх стволів адміністрації президента. Їх методи боротьби: зустрічна дискредитація поліції; компрометація будь-яких заяв міністра і так далі. Це неприпустимо — це не політична конкуренція, це злочинна дурість групки функціонерів штабу, яка може призвести до проблем для всієї країни. І справа тут не в особистий комфорт і відносинах. І я, і поліція робимо те, що маємо — те, чого від нас, по суті, чекають люди, те, заради чого нам довірили нашу роботу.

Реакція на цю роботу — фейки, дискредитація. Днями знову з’явився оплачений як реклама вкидання, що Аваков з Тимошенко уклали політичний союз”.

Глава МВС підкреслив, що це не так: “Немає. І з Зеленським немає, і з Гриценком немає. І Порошенка я не соратник. Я буду забезпечувати максимально чесний процес без схем і фальсифікацій”.

Також Аваков вважає, що у боротьбі з “сітками” на даному етапі можлива превенція: “Йде слідство по ряду ключових напрямків, накопичуються матеріали, їх оприлюднення здатне дати ефект.

У Києві, приміром, дві людини, які повинні були брати участь в управлінні цією “сіткою”, вже відмовилися. В Одесі губернатор в останній момент вписав умова видачі матеріальних виплат: “тільки інвалідам” (законно, претензій не маємо) — і така виплата вже не лягає у схему. У Дніпрі сесія міськради зупинила видачу виплат, тому що там почався скандал.

Ми домовилися з Громадянською мережею “ОПОРА”, з низкою інших громадських організацій, що будемо оприлюднювати інформацію розголосу, публікувати дані в онлайн-режимі, оприлюднимо інтерактивну карту країни з зазначенням місць, де фіксуються такі схеми”.