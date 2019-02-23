«У нас зручного або незручного кандидата немає». Команда Зеленського не бачить різниці між Порошенком і Тимошенко

Штаб кандидата в президенти, керівника студії «Квартал 95» Володимира Зеленського не бачить різниці між його опонентами чинним главою держави Петром Порошенком і лідером партії «Батьківщина» Юлією Тимошенко в контексті переваги виходу у другий тур президентських виборів.

Про це повідомив речник штабу Володимира Зеленського з питань ходу передвиборчої кампанії та експерт із загальнополітичних питань Дмитро Разумков в інтерв’ю Українським новинам.

«За великим рахунком, між Юлією Володимирівною та Петром Олексійовичем різниці немає. І вона, і він — представники чинної політичної системи. Сьогоднішні рейтинги представника чинної влади й опозиції приблизно однакові, вони знаходяться в межах статистичної похибки. Тому говорити про те, хто потрапляє в другий тур поки рано. Але з тієї ж соціології Зеленський у другому турі перемагає і Порошенко, і Тимошенко. Відповідно, немає у нас зручного або незручного кандидата», — сказав він.

Він також не погодився, що виборці актора — це переважно жителі Південного Сходу і молодь.

«Зеленський — єдиний кандидат, у якого достатньо збалансований рейтинг по всій території України на відміну від Тимошенко та Порошенка, у яких є серйозні регіональні перекоси. У Зеленського високі рейтинги на Півдні і в Центрі і більш менш рівноцінно розподілений електорат на Заході і Сході. Так, на Заході трохи менше, але жорсткого перекосу немає, як у опонентів. Тому, можна говорити, що Зеленський є кандидатом, який може об’єднати країну», — сказав він.

Политехнолог також вважає, що саме фактор кандидата мобілізує молодь прийти на вибори.