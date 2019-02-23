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Над територією Росії пролетів американський військовий літак

23.02.2019

Над территорией России пролетел американский военный самолетДовга перерва між польотами пояснюється напруженістю.

Над територією Росії пролетів американський військовий літак Boeing OC-135B. Політ пройшов з метою спостереження.

Boeing OC-135B з бортовим номером 61-2670 пролетів в ніч з 22 на 23 лютого в рамках Договору з відкритого неба. Повідомляється, що цей політ став першим з листопада 2017 року.

За словами прес-секретаря Пентагону Джеймі Девіса, довга перерва між польотами пояснюється напруженістю, яка виникла в американо-російських відносинах.

Зазначається, що Договір з відкритого неба був підписаний у Гельсінкі 24 березня 1992 року представниками 23 держав – членів ОБСЄ. Росія ратифікувала договір у травні 2001 року.

Над территорией России пролетел американский военный самолет
Над территорией России пролетел американский военный самолет

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