В уряді Британії вимагають відстрочки Brexit

Троє міністрів готові кинути виклик Терези Мей і проголосувати за перенесення дати виходу з ЄС.

В уряді Великобританії троє міністрів заявили, що Brexit повинен бути відкладено, якщо парламент не проголосує за угоду з ЄС у найближчі дні. Про це в суббоу, 23 лютого, повідомляє BBC.

Міністр праці і у справах пенсій Ембер Радд, лорд-канцлер і міністр юстиції Девід Гзк, міністр у справах бізнесу, енергетики і промислової стратегії Ґреґ Кларк вперше публічно висловилися за відстрочення виходу з ЄС.

Вони підкреслили, що час спливає і висловили надію на прорив у найближчі дні.

У разі, якщо прориву не станеться, міністри висловили готовність кинути виклик прем’єру Терези Мей і проголосувати за відстрочку Brexit.

В офісі Мей заявили, що погляди міністрів на жорсткий Brexit для решти уряду не були таємницею.

“Прем’єр-міністр наполегливо працює над тим, щоб ми отримали угоду з ЄС, яке дозволить нам виконати результат референдуму”, – заявили в уряді.

Як відомо, дедлайн Brexit призначено на 29 березня.