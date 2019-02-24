Венесуела розгорнула війська на кордоні з Колумбією

Армія Венесуели розгорнула свої сили на кордоні з Колумбією, повідомило військове командування країни в Twitter.

“Дотримуючись інструкцій Ніколаса Мадуро, територіальна оборонна система була розгорнута на венесуельської кордоні для захисту миру і безпеки людей після закриття кордону”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в травні 2018 року у Венесуелі відбулися вибори глави держави. За даними ЦВК країни, чинний президент Мадуро здобув перемогу, набравши близько 70% голосів, а опозиція бойкотувала вибори.

У січні на тлі масових протестів проти Мадуро голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасово виконуючим обов’язки президента країни.