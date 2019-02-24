Трамп-молодший розлучився з дружиною

Син президента США Дональд Трамп-молодший після 13 років подружнього життя розлучився зі своєю дружиною Ванессою Хейдон.

Інформацію про розірвання шлюбу оприлюднив прес-секретар державного суду Нью-Йорка. “Ми підписали угоду про розірвання шлюбу в кінці минулого року. Нам неймовірно пощастило мати п’ятьох чудових дітей, і надалі ми будемо прагнути до того, щоб виховувати їх разом.

Наші діти і їх щастя завжди будуть у пріоритеті”, – сказано в спільній заяві пари.

Поки ніяких деталей щодо самого процесу немає, крім того, що розірвання шлюбу було зареєстровано як незаперечна. Тобто жодна з сторін не мала претензій до іншої щодо опіки над дітьми, розділу майна і суми виплачуваних аліментів.