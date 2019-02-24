Зеленський і Порошенко виходять у другий тур: президент скорочує розрив

У другий тур виборів виходять шоумен Володимир Зеленський і чинний президент України Петро Порошенко.

Третє місце в списку лідерів займає глава партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко. Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження Центру соціальних і маркетингових досліджень “Социс”.

Серед тих, хто обов’язково планує прийти на вибори і проголосувати, Зеленського підтримали б 19,9%, Порошенко — 17%, а Тимошенко — 13,3%. Юрія Бойка готові підтримати 9,6%, Анатолія Гриценка — 5,5%, Олега Ляшка — 4,6%.

Від тих, хто обов’язково буде голосувати і вже визначився зі своїм вибором, результат голосування виглядав би так: Зеленський — 23,8%, Порошенко — 20,3%, Тимошенко — 15,9%, Бойко — 11,5%, Гриценко — 6,6%, Ляшко — 5,5%.

В ході дослідження респондентам також було запропоновано зробити свій власний прогноз того, хто стане наступним президентом. Найімовірнішим переможцем на президентських виборах респонденти вважають Порошенко — 23,9%. Перемогу Тимошенко прогнозують 16,3% опитаних, а Зеленського — 12,5%. У перемогу інших кандидатів респонденти вірять неохоче, жоден з кандидатів не отримує показники вище 5%.

Аналогічні тенденції останнім часом продемонстрували опитування Центру Разумкова та КМІС.

Дослідження “Соцісу” було проведено в період з 8 по 18 лютого 2019 року. Експерти опитали 2000 респондентів у всіх областях України (без урахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької і Луганської областей). Вибірка репрезентативна для населення України старше 18 років за такими показниками як стать, вік, тип поселення та область проживання. Статистична похибка дослідження не перевищує +/- 2,1%.