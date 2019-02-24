У Молдові стартували парламентські вибори

Чергові парламентські вибори і консультативний референдум з питання скорочення кількості депутатів проходять у Молдові.



У неділю, 24 лютого, у Молдові проходять чергові парламентські вибори і консультативний референдум з питання скорочення кількості депутатів парламенту з 101 до 61. Виборчі дільниці відкриті для голосування з 7.00 до 21.00.

Особливістю цьогорічних парламентських виборів у Молдові є те, що вони вперше проходять за новою змішаною системою: 50 депутатів (з 101) будуть обрані за партійними списками, а решта 51 – по одномандатних округах. Виборцям двічі належить голосувати: в одному з бюлетенів внесено претенденти на місця в парламенті від політичних партій і рухів, в іншому – кандидати в депутати по одномандатних округах.

Аналогічна ситуація і при голосуванні на консультативному референдумі. В одному з бюлетенів громадянам належить відповісти на питання, чи згодні вони зі скороченням кількості депутатів з 101 до 61, а в другому включено питання про згоду (або незгоду) виборців з відкликанням депутатів у разі невиконання ними депутатських зобов’язань.

Зазначимо, що на нинішніх виборах передвиборна агітація дозволена і в день голосування. Заборона на агітацію діє тільки в приміщенні виборчих дільниць.

Моніторинг процесу голосування будуть проводити більше чотирьох тисяч вітчизняних та іноземних спостерігачів.

Громадський порядок на виборах охороняють понад 8 тисяч поліцейських.

Основними конкурентами на виборах є Партія соціалістів, правляча Демократична партія та опозиційний блок ACUM (Зараз), до складу якого входять партії Дію і солідарність і Платформа Гідність і правда.

Для проходження до парламенту партіям необхідно набрати не менше 6% голосів, а виборчим блокам – 8%.

Перші попередні результати голосування будуть оприлюднені в ніч з неділі на понеділок, 25 лютого.