У США послом Саудівської Аравії вперше в історії стала жінка

Бандар відома своєю позицією як захисниця прав жінок.



Послом Саудівської Аравії в Сполучених Штатах вперше в історії королівства стала жінка.

“Послом стала принцеса Риму бинт Бандар бін Султан бен Абдель Азіз Аль Сауд. Указ про її призначення підписав король Салман бен Абдель Азіз Аль Сауд”, – йдеться в повідомленні.

Принцеса Риму бинт Бандар здобувала вищу освіту в США. Вона є дочкою принца Бандара, який очолював саудівську дипломатичну місію у Вашингтоні з 1983 по 2005 роки.

Бандар відома своєю позицією як захисниця прав жінок. У 2014 році Forbes включив принцесу в список 200 найвпливовіших жінок в арабському світі.