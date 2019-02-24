Кіпр заявив, що турецькі військові порушують кордон

Туреччина має 35 000 військовослужбовців на півночі острова з 1974 року.



Кіпр звинуватив турецькі сили у створенні на північній частині острова нових перепон для кіпріотів-греків, які живуть в селі, що примикає до британської військової бази.

Міністерство закордонних справ Кіпру повідомило, що нова огорожа вздовж сільської дороги в Стровилии блокує доступ фермерів до своїх полів.

За даними міністерства, напруженість у країні зросла 1 лютого, коли турецькі військові, “посилаючись на необгрунтовані звинувачення в так званій контрабанді в цьому районі, встановили блокпости на сільській дорозі, перешкоджаючи доступу жителів до врожаю”.

У наступні дні, додали в Мзс, турецька армія повідомила жителям Стровилии, що діють нові процедури щодо їх в’їзду в село, і з неї, а міністерство також заявило, що були також проведені перевірки персоналу ООН на кордоні з британської військової територією.

Міністерство заявило, що миротворча місія США зазначила, що ці дії порушують військовий статус регіону.

Туреччина має 35 000 військовослужбовців на півночі острова з 1974 року. У 2000 році турецькі війська просунулися далі в Стровилию.

Зазначимо, що через два дні повинна пройти зустріч лідерів розділеного острова, які намагаються відновити переговори про об’єднання.