Меган Маркл і принц Гаррі прибутку в Марокко з офіційним візитом

Принц Гаррі і Меган Маркл прибутку в Марокко для підтримки шкільної освіти в Атласних горах

Королівська пара прибула в країну, щоб підтримати освіта сільських дівчаток, які живуть у Атлаських гір. Ця поїздку було вирішено провести за запитом британського уряду.

Меган і Гаррі і її чоловік відвідають спеціальний пансіонат, щоб з’ясувати, як йдуть справи з освітою дітей. Також вони зустрінуться з місцевими школярами і вчителями, а потім сходять на футбольний матч.

Зазначається, що члени королівської родини не відвідували Марокко довгі роки. Останній раз в країну принц Чарльз приїжджав ще в 2011 році. Королева Єлизавета II завдала свій останній візит в Марокко в 1980 році.