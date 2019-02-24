Єврокомісар зробив заяву про вихід Британії з Європейського союзу

Європейський союз давно готується до сценарію виходу Британії без угоди



За словами єврокомісара, зараз проблема несе суто політичний характер, так як тепер парламент Британії повинен вирішити, за яким сценарієм відбудеться вихід з ЄС.

“Не треба робити Brexit повним крахом і кінцем світу … Все було передбачено в ході переговорів, які тривають вже майже 3 роки. Проблема тепер має політичний характер, так як необхідно, щоб британський парламент виніс своє рішення більшістю голосів, але яким воно буде, ніхто зараз не знає”, – заявив Московісі.

Крім того, Московісі зазначив, що Європейський союз вже давно готується до можливого виходу Британії з ЄС без угоди.

“Це буде те, що я називаю “чорним сценарієм”. І завдання в даному випадку для Європейської комісії полягає в тому, щоб бути готовими до цього”, – підкреслив єврокомісар.