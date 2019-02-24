Зеленський повідомив про хвороби

Знаменитий актор студії “Квартал 95” у новому влоге на повідомив про те, що під час гастрольного туру по областях України повідомив про застуді. Про це в суботу, 23 лютого, повідомляє видання “Бізнес.медіа” з посиланням на відео в Instagram.

“На самому початку прихворів. У нас тур хлопці. за славним містах нашої країни. Автобус, друзі, амексим!”, – розповів актор студії “Квартал 95” Володимир Зеленський.

Новий влог про життя і передвиборчої діяльності кандидата в президенти Володимира Зеленського вийшов на YouTube-каналі і Instagram “zeteam2019”. За кілька годин відео набрало більше 50 000 переглядів.

В коментарях передплатники потримали Володимира Зеленського ініціативою взяти участь у президентських виборах в Україні 31 березня 2019 року. Також частину коментарів із закликом до Зеленському показати свою основну команду.

“Ми вже давно. Інший перспективи не бачимо. Пишу завжди від всієї родини. Володя, по ТБ Вас зовсім не видно, тільки все нудотні «особи « Суцільне, чергова брехня. Хочемо бачити Вас не тільки в інтернеті! Любимо вас, сподіваємося, чекаємо перемоги!”, – написала Олена.

“Пора вже розповісти, хто буде на головних посадах, які призначає президент.І про команду зовсім нічого не зрозуміло.”, – написав Олексій.