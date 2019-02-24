В Бангладеш відбулася спроба захоплення рейсового літака

Невідомий намагався захопити літак із 142 пасажирами



У неділю, 24 лютого, літак авіакомпанії Biman Bangladesh Airlines здійснив екстрену посадку після спроби захоплення літака.

Літак рейсу BG147 Дакка-Дубай, на борту якого знаходилися 142 пасажири, вимушено сів в аеропорту міста Чіттагонг на південному сході Бангладеш.

Всіх пасажирів благополучно висадили в аеропорту, але один член екіпажу залишився на борту разом з викрадачем.

“Наскільки нам відомо, озброєний чоловік вихопив пістолет і приставив до голови пілота. Але всі пасажири були висаджені. Пілот в тому числі”, – повідомив міністр внутрішніх справ Асадуззаман Хан Камаль.

Сили безпеки оточили літак. Після переговорів підозрюваний викрадач був затриманий.

Співробітник військово-повітряних сил, який брав участь в операції, розповів, що підозрюваний вимагав провести переговори з прем’єр-міністром Шейхой Хасиной.

Ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждали.