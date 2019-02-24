Тереза Мей відклала голосування по угоді про Brexit

Британський прем’єр сподівається, що депутати підтримають її угода з ЄС, щоб уникнути “жорсткого” Brexit

До 12 березня британський парламент повинен повторно проголосувати за угоду щодо виходу Великобританії з Євросоюзу, яку уклали Брюссель і британський прем’єр Тереза Мей, повідомила остання.

“Повноцінного голосування в парламенті на наступному тижні не буде, але ми гарантуємо, що це відбудеться до 12 березня”, – цитує її Reuters.

У свою чергу, глава британського уряду висловила сподівання, що депутати підтримають угоду з ЄС, щоб уникнути “жорсткого” Brexit.

“Вихід з ЄС 29 березня з угодою все ще в межах нашої досяжності, і це те, над чим ми працюємо”, – додала вона 24 лютого.