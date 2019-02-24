Повінь – зміна системи

Menu
Close

Тереза Мей відклала голосування по угоді про Brexit

24.02.2019

Тереза Мэй отложила голосование по сделке о BrexitБританський прем’єр сподівається, що депутати підтримають її угода з ЄС, щоб уникнути “жорсткого” Brexit

До 12 березня британський парламент повинен повторно проголосувати за угоду щодо виходу Великобританії з Євросоюзу, яку уклали Брюссель і британський прем’єр Тереза Мей, повідомила остання.

“Повноцінного голосування в парламенті на наступному тижні не буде, але ми гарантуємо, що це відбудеться до 12 березня”, – цитує її Reuters.

У свою чергу, глава британського уряду висловила сподівання, що депутати підтримають угоду з ЄС, щоб уникнути “жорсткого” Brexit.

“Вихід з ЄС 29 березня з угодою все ще в межах нашої досяжності, і це те, над чим ми працюємо”, – додала вона 24 лютого.

Читайте також:   Мер Нью-Йорка планує не допустити депортації нелегальних іммігрантів
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *