У Бангладеш чоловік захопив літак

Літак повинен був летіти з Дакки.

У Бангладеш озброєний чоловік захопив літак авіакомпанії Біман Bangladesh Airlines, що летів зі столиці країни Дакки в Дубай.

Повідомляється, що зловмисник захопив літак під час посадки в міжнародному аеропорту Шах Аманат” (Чіттагонг) в неділю вдень. Міністр внутрішніх справ Бангладешу заявив, що озброєний чоловік направив пістолет на голову пілота.

Проте всім 142-м пасажирам дозволили покинути літак. На місце події прибула поліція і військові. Відомо також, що нападника затримали. Він хотів поговорити з прем’єр-міністром країни Шейх Хасиной Вазед.

Літак повинен був летіти з Дакки, столиці Бангладеш, в Дубай через Читтагонг.