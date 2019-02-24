Без усунення від влади Порошенко у країни немає майбутнього — Тимошенко

Кандидат у Президенти України, Голова Партії ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко впевнена, що тільки зміна старої системи дасть людям реальний шанс на якісні перетворення в державі, і новий Президент повинен забезпечити цей процес.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному вчора ввечері на її персональному сайті.

«31 березня українці будуть обирати не Президента, а вони будуть обирати майбутнє України.

І тільки зміна старої системи дасть людям реальний шанс на краще життя», — сказала Юлія Тимошенко під час мітингу в р. Малин, Житомирської області.

За словами політика, країна потребує докорінних змін, а тому з її ініціативи і команди «Батьківщини» із залученням провідних фахівців країни різних галузей була ініційована розробка проекту Нового курсу України, реалізація якого після президентських виборів-2019 дозволить здійснити якісні перетворення в державі.

Але без заміни діючого Президента в країні не буде майбутнього.

«Влада вже запланувала підвищення тарифів, що буде надалі руйнувати нашу економіку.

Адже з кишень людей витягують останнє, і вони не в змозі платити за продукти і послуги, які виробляє українська економіка», — сказала Лідер ВО «Батьківщина».

Кандидат у Президенти підкреслила, що новий Президент України, маючи всі необхідні повноваження, знизить ціну на газ для населення до цілком обґрунтованою його вартості.

На її переконання, насамперед необхідно спрямувати газ українського видобутку виключно на потреби населення.

«У 2014 році, незважаючи на те, що у нас достатньо природного газу для людей і бюджетних установ, Президент вирішив поміняти порядок і більше не віддавати український газ населенню.

Це перший Президент за весь час незалежності, який підняв на це руку» — обурилася Юлія Тимошенко.

Політик зазначила, що новий Президент скасує постанову уряду про підвищення ціни на газ для населення, змінить корумпований складу НКРЭКУ, направить газ власного видобутку на потреби громадян і введе мораторій на підвищення житлово-комунальних послуг.