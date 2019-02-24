МЗС Швеції викликав посла Росії: названа причина

Винищувач Су-27 пролетів на небезпечній відстані поруч зі шведським літаком.

Посла Росії в Швеції викликали в Міністерство закордонних справ після того, як російський винищувач виконав небезпечне зближення зі шведським літаком.

Як повідомили в МЗС Швеції, російський посол зустрінеться з головою департаменту європейської політики безпеки в понеділок.

У шведському МЗС вважають цей інцидент серйозним і відзначають, що російський літак діяв неналежним чином і непрофесійно, що поставило під загрозу безпеку польотів.

Росийський винищувач Су-27 пролетів на небезпечній відстані поруч зі шведським літаком-розвідником на початку нинішнього тижня. Відзначається, що мінімальна відстань між літаками при зближенні становила менше 20 метрів.

Міністр оборони Швеції Петер Гультквист назвав подію “неприйнятним поведінкою”, яка “виходить за межі норми”.

“Такі інциденти можуть призвести до небажаних подій, наприклад, до зіткнення. Це надзвичайно ризиковано”, – заявив він.