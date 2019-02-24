Тимошенко обіцяє платити “Юліну тисячу”, поки не поверне “все до копійки”

Кандидат в президенти Юлія Тимошенко заявляє, що в разі перемоги на виборах, поверне вкладникам Ощадбанку СРСР їх заощадження.

Про це вона сказала на прес-конференції 22 лютого.

Вона нагадала, що за часів свого прем’єрства почала повертати людям їхні заощадження з часів Радянського Союзу (так звану “Юліну тисячу”).

“Хочу сказати, що після того, як ми виграємо президентські вибори, все, що нам не дали тоді докрутити людям, ми повернемо все до останньої копійки. І більш того, ще й проиндексируем те, що у людей нечесно забрали”, – сказала Тимошенко.