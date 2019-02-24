Повінь – зміна системи

Menu
Close

Тимошенко обіцяє платити “Юліну тисячу”, поки не поверне “все до копійки”

24.02.2019

Тимошенко обещает платить "Юлину тысячу", пока не вернет "все до копейки"

Кандидат в президенти Юлія Тимошенко заявляє, що в разі перемоги на виборах, поверне вкладникам Ощадбанку СРСР їх заощадження.

Про це вона сказала на прес-конференції 22 лютого.

Вона нагадала, що за часів свого прем’єрства почала повертати людям їхні заощадження з часів Радянського Союзу (так звану “Юліну тисячу”).

“Хочу сказати, що після того, як ми виграємо президентські вибори, все, що нам не дали тоді докрутити людям, ми повернемо все до останньої копійки. І більш того, ще й проиндексируем те, що у людей нечесно забрали”, – сказала Тимошенко.

Читайте також:   Шкіряк: вибухи в Калинівці покаравши організувати Путін
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *