У ПАРЄ підготували новий план повернення Росії

У травні Комітет міністрів повинен зібратися на рівні міністрів.

У Парламентській асамблеї Ради Європи планують зміна режиму санкції проти РФ, щоб повернути її делегацію.

За його словами, 28 лютого в ПАРЄ на президентському комітеті планують обговорити чотири теми для спільної роботи з Комітетом міністрів (КМРЄ), три з яких насправді реформа санкційного механізму, який використовується по відношенню до Росії..

За цим планом у березні регламентний комітет прийме рішення і повернеться до доповіді бельгійського політика від партії “Зелених” Петри Де Суттер, який передбачає можливість послабити дію санкцій ПАРЄ проти Росії.

На квітневу сесію відомий своїми проросійськими поглядами член Асамблеї Тіні Кокс внесе свою доповідь “Про майбутнє Європи”, де буде пропозиція застосувати спрощену процедуру внесення змін до статуту Ради Європи, щоб дозволити подавати повноваження в ПАРЄ не тільки в січні, але і протягом усього року, наприклад, в червні. Процедура передбачає паралельне вживання одного і того ж рішення КМРЄ і ПАРЄ.

І вже в травні Комітет міністрів повинен зібратися на рівні міністрів і підтримати цю ідею, прийнявши рішення. Відразу після цього планують збирати екстраординарну сесію ПАРЄ і прийняти таке ж, але своє рішення.

“І відразу після цього Росія, за підтримки Ягланда, в червні подає повноваження і голосують за генсека. У підсумку відповідно до цього підступного плану Росія, не виконавши жодної резолюції ПАРЄ, продовжуючи вбивати українців на Донбасі, продовжуючи утримувати українських військовополонених моряків, захоплених в Азові і наших громадян захоплених в ОРДЛО, продовжуючи анексію Криму і окупацію Донбасу отримає можливість повернутися в ПАРЄ”, – написав Береза.

Однак, за його словами, для реалізації цього плану лобістам необхідно “нейтралізувати” українську делегацію і вони розраховують, що після виборів вона приїде до Страсбурга ослабленим складом.

Крім того, за словами Берези, у цього плану немає підтримки більшості делегатів ПАРЄ. “Росія зі своїми лобістами будуть використовувати не лише слова переконання, але і всі види мотивації. І ми не можемо їм це дозволити”, – написав депутат.