У Сирії автобус підірвався на міні: багато загиблих

В результаті вибуху загинули більше 20 осіб.
У Сирії автобус з робітниками підірвався на міні, залишеної бойовики “Ісламської держави”.
Інцидент стався недалеко від міста Саламия в провінції Хама.
У той же час агентство DPA з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомляє про не менш 18 загиблих і декількох поранених у важкому стані.
Робочі їхали збирати трюфелі в місті Саламия, коли вибухнула міна. Місто перебувало під контролем “Ісламської держави” до того, як сирійський уряд повернув собі контроль над ним.