Більшої афери, ніж пенсія, що у Росії немає: на її тлі МММ – швейцарський банк

ЕР стоїть на смерть, щоб не віддавати громадянам їх власні зароблені гроші. До такого висновку прийшов представник Якутії в Держдумі Федот Тумусов («Справедлива Росія»). Причиною його обурення стало те, що Держдума не стала розглядати законопроект, що дозволяє спадкування пенсій.

«Що пропонує наша фракція? Прописати можливість успадкування страхової пенсії. Навіщо? Уявіть дуже типову ситуацію. Людина все життя працював і сплачував страхові внески в рахунок майбутньої пенсії. Але помер до її настання. Або навіть після, але проживши дуже небагато. А тепер скажіть: кому дістанеться його пенсія? Її держава просто привласнить, хоча до цих грошей не має ніякого відношення. Не воно заробляло, але воно їх забере. Справедливо це? Немає».

Тумусов вважає, що необхідно передбачити можливість заповідати гроші, які чоловік заробив за своє трудове життя:

«Не має значення, чи лежать ці гроші на його рахунку в банку, в Пенсійному фонді або під подушкою. Це його гроші. Це наші гроші, а не держави і вже тим більше не «Єдиної Росії».

Я нагадаю, що зараз наша пенсія не гарантована практично нічим. У будь-який момент держава може змінити закон, зменшити вартість пенсійного бали, підвищити пенсійний вік, заморозити пенсійні накопичення. Більшою шахрайської афери, ніж пенсія, що в Росії немає, навіть МММ на її тлі здається швейцарським банком».

За словами депутата, в партії “Єдина Росія” і уряді ініціативу дати людям право спадкування пенсій не підтримали і вони – «за всіма словами про боротьбу з бідністю продовжують нахабно і безпринципно відбирати накопичення жителів Росії».

«У законопроекті ми прописуємо гарантований період виплати пенсії, заснований на очікуваної тривалості життя. Так ми зобов’язуємо уряд бути точним у своїх підрахунках, а не брати цифри зі стелі. Зараз «очікувана тривалість» придатна лише для гарної статистики – а ми робимо її реальним економічним показником.

Термін виплат успадковується пенсії – та сама очікувана тривалість плюс 5 років. Проста вилка: або нехай чиновники зізнаються, що провалили указ президента про підвищення тривалості життя – або нехай платять. Але, звичайно, ні на те, ні на інше вони не готові».

Тумусов також упевнений, що за рахунок пропонованих законопроектом заходів можна було б пом’якшити шкоду, завдану пенсійною реформою:

«Але сам той факт, що партія влади відмовляється обговорювати ідею з порога, говорить про те, що шкода і було головною метою цієї реформи».

Раніше відхилити ініціативу, про яку говорить Тумусов, рекомендував комітет Думи з праці та соціальної політики. Своє рішення він засновував на позиції Конституційного суду.