Мадуро розірвав відносини з Колумбією

Венесуельський президент Ніколас Мадуро заявив, що Венесуела розриває дипломатичні відносини з Колумбією і висилає частина колумбійських дипломатів з країни. Про це повідомляє Reuters.

«Терпіння підійшло до кінця, це більше не може продовжуватися, ми більше не можемо миритися з тим, що територія Колумбії використовується для атак на Венесуели», — сказав Мадуро.

Президент підкреслив, що через це йому довелося розірвати політичні та дипломатичні відносини з «фашистським» урядом Колумбії. Він зазначив, що колумбійська дипмісія покине Венесуели протягом 24 годин.

Раніше повідомлялося, що Венесуела відправила військових на кордон з Колумбією.