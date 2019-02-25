«…І юний Рамзес попереду!» Як святкували День єгипетської армії

— Послухайте, Мойсей. Ви знаєте, як люди вас поважають, ви сказали йти, ми підірвалися і пішли, не питаючи, куди і навіщо. Ми вже рік йдемо за вами по цій пустелі, якій немає ні кінця, ні краю. Але сьогодні ми просимо день відпочинку.

— Сьогодні якийсь особливий день?

— Звичайно, сьогодні ж 23 адара — День єгипетської армії. Серед нас багато служили. Це важливий для нас день. Ми хочемо його відсвяткувати.

— Але це ж армія фараона! Жорстока, нелюдська армія. Над вами ж там знущалися, вас же принижували, били. Що ви зібралися святкувати?

— Не узагальнюйте, Мойсей. Ви ж самі не служили, вірно? Ви ж більше по адміністративно-господарській частині? А я 2 роки відслужив. І не аби де, а в обмеженому контингенті єгипетських військ в Нубії. І я вам скажу, що армія — це хороша школа життя, і я пишаюся, що я пройшов цю школу. Так що, Мойсей, оголошуйте привал. Народ хоче свята. А якщо ви не дозволите свято, народ може збунтуватися. І не дай вам Бог, про якого ви нам весь час тлумачите, побачити єврейський бунт, осмислений, але нещадний.

— Добре, мені треба порадитися з братом.

— Аарон, народ хоче відпочити. Вони просять дозволити їм відсвяткувати День єгипетської армії. Що робити?

— Треба вирішити. Раби люблять свята. А ностальгія — найкраще свято для раба.

— Гаразд, нехай святкують. Їм ще 39 років йти. Ми ж з тобою знаємо, що ніхто з них не дійде до Землі Обітованої, тому що «немає рабам раю».

І було свято!

Люди поставили святкові намети, прикрасили їх єгипетськими прапорами, портретами фараонів і фігурками поганських божків. По всьому табору звучала єгипетська музика. Сидячи навколо святкових вогнищ, випиваючи самогон, приготований з колючок, і закушуючи смаженої манної, люди згадували, як добре жилося в Єгипті.

— Не треба плювати в своє минуле. Єгипет — велика країна, і там було дуже багато хорошого: безкоштовна освіта, безкоштовна медицина. Відносини між людьми були відкриті, безкорисливі.

— Була впевненість у завтрашньому дні: якщо ти працюєш на пірамідах, то можеш бути впевнений, що тебе в найближчі 300 років ніхто не звільнить. І піраміди не продадуть багатим американцям. «Америки тоді ще не було», — пролунав голос зверху. «Ну, значить, нікому не продадуть»

— А яка їжа смачна була! А ячмінне пиво! Нам же цей релігійний фанатик не дозволив пиво з собою взяти. «Квасне», — каже. Ось тепер п’ємо цю бурду полинову.

— А дівчата які були! У мене подруга-египтяночка. Вилита Нефертіті. Так він же і дівчат нормальних не дозволив з собою взяти. Бігли з тим, що вдома було. Ось тепер стирчимо в цій пустелі — без пива, без хліба, без баб.

— А я від простого каменотеса дослужився до заступника начальника тресту ПирамидМонтажСпецстрой. Я в палаці головного звіздаря ногою двері відкривав. Мене одного разу сам верховний жрець запросив на риболовлю. У нього був мисливський будиночок на Верхньому Нілі….Як ми там відпочили…

— І ніхто з євреїв не переслідував. Поки цей божевільний не розкричався: «Відпусти», — мовляв,- «мій Народ», тямущі і не ледачі нормально жили. Хатини у всіх були свої, ніхто не голодував, і сором чим прикрити було. І єврейські свята святкували: Песах, Хануку, Пурим.

«Хороший вигадувати», — почувся роздратований голос зверху,-«Песах у вас зараз. Пурим я придумав через 500 років, а Хануку через 1000».

«Гей ви там, нагорі, не заважайте згадувати. Ви щось там диктуєте своєму другові-Мойсею, ось і диктуйте, а ми краще знаємо, що ми святкували».

— А до нас на будівництво каналу одного разу приїхав улюблений співак фараона Йосиф Бен-Давид. Який він дав концерт! 6 годин співав. І всі слухали, як заворожені: і нубійці, і хети, і шарданы. І для кожного народу у нього була пісня на його рідній мові. І всі ми, раби з різних країн, відчували себе однією великою дружною родиною.

Йосип, до речі, ніколи не приховував свого єврейського походження. У 9-му відділенні концерту заспівав кілька пісень на ідиш. «Не було тоді ідиш!», — благав голос зверху.

«Може і не було, але ми співали. І, взагалі, з ностальгією не сперечаються».

— Идн, запевай

І від «Блакитних вогників» багать понеслося в чорне сінайське небо:

«І знову триває бій, І серцю тривожно у грудях, Осіріс такий молодий, І юний Рамсес попереду».