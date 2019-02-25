Знову в строю! І жінки?
У Нас люди навчилися боятися відрізнятися один від одного щоб не забрали…
Ну гаразд – мужики. Їм однаковим так зручніше бути в строю, щоб законно бити морду плохишу-сусіда.
див. мої «Різнокольорові спогади»
www.proza.ru/2010/01/09/225
Але ж і жінки. Дружина дивиться кінофільм по ТБ і з обуренням дивується, що багато наші дами –актриси намагаються бути схожими один на одного у всьому – від макіяжу товстої верхньої губи до фасону підбори туфель.
А ось чому-то в еврозападных фільмах кожна дама намагається відрізнитися від інших і не уніфікувати, а, навпаки, всіляко підкреслює свою індивідуальність
Індивідуальність це
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