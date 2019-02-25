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Кошкіна про словах іноземного дипломата про Зеленського: “Ми думали, що він просто нуль. Але він, на жаль, мінус”

25.02.2019

Кошкина о словах иностранного дипломата про Зеленского: "Мы думали, что он просто ноль. Но он, увы, минус"

За словами шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної, високопосадовий іноземний дипломат після зустрічі з кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським відгукнувся про нього негативно.

Дві або три тижні тому шоумен, кандидат у президенти України Володимир Зеленський провів зустріч з послами країн Євросоюзу в Україні. Про це 24 лютого повідомила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна в своєму Telegram.

За словами Кошкіної, на зустрічі був дуже обмежене коло учасників, проте вдалося дізнатися деякі подробиці.

“Наведу дослівну характеристику, дану Зеленському одним із послів. Зауважте, це не мої слова, його. “Ми думали, що він (Зеленський) просто нуль. І що це можна виправити. Але він, на жаль, мінус. Великий жирний мінус для країни. Що дуже небезпечно. І навряд чи можна з цим щось вдіяти”, – дослівно сказав у приватній бесіді високопоставлений посланець. Притому що дипломати у виразах зазвичай вельми стримані”, – написала вона.

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