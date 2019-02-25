Brexit можуть відкласти на два роки – ЗМІ

Він намічений на 29 березня 2019 року.

У Брюсселі, по всій видимості, розглядають можливість відкласти вихід Великобританії з Євросоюзу на два роки. На даний момент передбачається, що “Брекзит” відбудеться 29 березня 2019 року, після чого має початися 21-місячний перехідний період. Серед прихильників ідеї перенесення виходу Британії з ЄС називають главу Європейської ради Дональда Туска і генерального секретаря Єврокомісії Мартіна Зельмайра (Martin Selmayr).

Про це в понеділок, 25 лютого, пише британська газета The Guardian з посиланням на європейських дипломатів.

Представники дипломатії ЄС в останні тижні неодноразово стверджували, що проголосують за перенесення “Брекзита”, якщо Лондон попросить про це і виявить готовність внести зміни в плани по виходу з Євросоюзу. Без відповідного звернення у Брюсселі нічого не зможуть зробити. Крім того, перенесення “Брекзита” допоможе обійти “бэкстоп”, який передбачає, що Великобританія залишиться у спільному з ЄС митному союзі до тих пір, поки не буде досягнуто нове торгове угоду між Лондоном і Брюсселем. У цьому випадку Північна Ірландія залишиться частиною внутрішнього європейського ринку, що дозволить уникнути встановлення жорсткої межі між Північною Ірландією та Ірландською Республікою.

Напередодні, 24 лютого, прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила, що національний парламент не пізніше 12 березня винесе рішення щодо висунутого нею планом “Брекзита”. Свою заяву Мей зробила в єгипетському Шарм аш-Шейху перед початком саміту ЄС і Ліги арабських держав. В рамках саміту Мей проведе чергові консультації з главами країн – членів ЄС.

У суботу, 23 лютого, три британських міністра закликали відкласти “Брекзит”, якщо Тереза Мей не отримає парламентську підтримку для свого варіанту угоди про вихід з ЄС. Газета Daily Mail опублікувала думку міністрів бізнесу Грега Кларка, праці Ембера Радда і міністра юстиції Девіда Гзк, згідно з яким більшість парламентаріїв бажала відстрочку жорсткого “Брекзиту” 29 березня.