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Американцеві, помилково отсидевшему 39 років, виплатять 21 мільйон

25.02.2019

Американцу, по ошибке отсидевшему 39 лет, выплатят 21 миллионКоулі був засуджений за вбивство.

Влада американського міста Сімі-Веллі прийняли рішення про виплату жителю міста Крейгу Коулі 21 мільйона доларів за несправедливе ув’язнення, в якому він провів 39 років.

Коулі був засуджений за вбивство жінки та її 4-річного сина у 1978 році. Захист американця за допомогою тесту ДНК довела його невинність, і в 2017 році Коулі був помилуваний.

“Хоча ніяка сума грошей не може компенсувати те, що трапилося з містером Коулі, врегулювання цієї справи є правильним рішенням для нього і нашого співтовариства”, – сказав представник міської влади.

З 21 мільйона доларів місто заплатить приблизно 4,9 мільйона, решта суми буде покрита з інших джерел, включаючи страхування.

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