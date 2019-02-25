Американцеві, помилково отсидевшему 39 років, виплатять 21 мільйон

Коулі був засуджений за вбивство.



Влада американського міста Сімі-Веллі прийняли рішення про виплату жителю міста Крейгу Коулі 21 мільйона доларів за несправедливе ув’язнення, в якому він провів 39 років.

Коулі був засуджений за вбивство жінки та її 4-річного сина у 1978 році. Захист американця за допомогою тесту ДНК довела його невинність, і в 2017 році Коулі був помилуваний.

“Хоча ніяка сума грошей не може компенсувати те, що трапилося з містером Коулі, врегулювання цієї справи є правильним рішенням для нього і нашого співтовариства”, – сказав представник міської влади.

З 21 мільйона доларів місто заплатить приблизно 4,9 мільйона, решта суми буде покрита з інших джерел, включаючи страхування.