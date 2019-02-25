Колумбійські консули пішки покинули Венесуели

Гуайдо рекомендував консулам залишатися в країні

Чотири колумбійських консула покинули територію Венесуели і повернулися в Колумбію. Дипломати очолювали колумбійські консульства, розташовані у містах Сан-Антоніо, Сан-Крістобаль, Пуерто-Аякучо і Сан-Карлос-дель-Сулія.

Всі консули перейшли кордон пішки через найближчі пропускні пункти.

Міністр закордонних справ Колумбії Карлос Холмс Трухільо розпорядився про повернення дипломатів в країну, незважаючи на те, що тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо рекомендував консулам залишатися в країні.

Раніше президент Ніколас Мадуро заявив, що Венесуела розірве дипломатичні відносини з Колумбією і вишле співробітників колумбійського посольства з Каракаса.

Перед цим було прийнято рішення про тимчасове закриття трьох мостів на кордоні з Колумбією, щоб не допустити прибуття гуманітарного вантажу США в країну.