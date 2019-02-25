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Названий відсоток французів, не підтримують “жовтих жилетах”

25.02.2019

Назван процент французов, не поддерживающих "желтых жилетов"Популярність Макрона зросла.

Популярність президента Франції Еммануеля Макрона відновилася до рівня, що спостерігався після початку протестів “жовтих жилетах” в середині листопада, на тлі зниження підтримки руху.

Частка людей, які вважають Макрона хорошим президентом, зросла до 32% у цьому місяці – такий його популярність була, коли протести тільки починалися.

Опитування показало: 55% респондентів вважають, що протести повинні зупинитися. Вперше чітке більшість висловилася за припинення протестів.

Проте в минулу суботу кількість протестувальників дещо збільшилася. За оцінками Міністерства внутрішніх справ, 46 тис. чоловік по всій країні взяли участь у п’ятнадцятій поспіль акції протесту.

Раніше у Франції винесли вироки 1800 учасникам руху “жовтих жилетів”. Ще близько 1400 осіб очікують винесення вироку.

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