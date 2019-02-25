Названий відсоток французів, не підтримують “жовтих жилетах”

Популярність Макрона зросла.



Популярність президента Франції Еммануеля Макрона відновилася до рівня, що спостерігався після початку протестів “жовтих жилетах” в середині листопада, на тлі зниження підтримки руху.

Частка людей, які вважають Макрона хорошим президентом, зросла до 32% у цьому місяці – такий його популярність була, коли протести тільки починалися.

Опитування показало: 55% респондентів вважають, що протести повинні зупинитися. Вперше чітке більшість висловилася за припинення протестів.

Проте в минулу суботу кількість протестувальників дещо збільшилася. За оцінками Міністерства внутрішніх справ, 46 тис. чоловік по всій країні взяли участь у п’ятнадцятій поспіль акції протесту.

Раніше у Франції винесли вироки 1800 учасникам руху “жовтих жилетів”. Ще близько 1400 осіб очікують винесення вироку.