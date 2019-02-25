В РФ розповіли про роман пропагандистів Скабеевой і Попова

Російські пропагандисти Євген Попов і Ольга Скабеева, які є подружньою парою, познайомилися в Москві під час роботи після того, як розірвали свої попередні шлюби.

Про це в інтерв’ю “Радіо Свобода” розповів колишній шеф-редактор програми “Вести” Дмитро Скоробутов, зазначивши, що Скабееву на початку її кар’єри помітили кремлівські спостерігачі.

“Ось така Оля, дівчинка з Волзького, запам’яталася мені. Припускаю, що була вказівка просунути Скабееву. Знаю і Євгена Попова. Хлопчик з Владивостока, сидів у нашому корпункті, потім його перевели до Москви. Звичайний кореспондент, тінь ковзала по коридорах. Якось директор “Вістей” Юлія Ракчеева запропонувала йому попрацювати в Нью-Йорку. Женя попрацював: швидко одружився на дочці Віталія Чуркіна – постпреда РФ при ООН, швидко розлучився і повернувся в Москву. До цього часу розлучилася і Скабеева. І ось, два талановитих самотності зустріли один одного”, — розповів він.

“Як показав час, вони стали чудовою зоряною парою: одна кричить в кадрі і загрожує кулаком, другий мовчить і робить розумний вигляд”, — зазначив Скоробутов, додавши, що без підтримки Кремля зліт Скабеевой був би неможливим.