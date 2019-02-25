Збіднілі москвичі здають єдине житло всім бажаючим

Дослідивши сектор оренди масового житла в 2018 році, експерти ринку нерухомості столичного регіону виявили: новобудовам віддає перевагу рівно чверть всіх квартиронаймачів регіону, в два рази більше, ніж на рубежі 2016-2017 років. Пояснювати таку тенденцію знавці питання схильні двома факторами.

Насамперед, уточнює, зокрема, заступник директора департаменту оренди квартир компанії «ІНКОМ-Нерухомість» Оксана Полякова, залучає громадян невисокі ставки найму по таким об’єктам, тому що розташовуються нові проекти, як правило, у віддалених районах мегаполісу. Крім того, помітного зниження плати за житло сприяють характерні всім свежевведенным в дію домівках недоліки кшталт постійних ремонтних робіт, неотлаженного функціонування інженерних мереж і слабо розвиненою інфраструктури. З цих причин в результаті торгу первісна ставка оренди може бути знижена в діапазоні до 15%.

Популярності нових квартир посприяло ще і те, що в столиці стали активніше повертатися орендарі з віддалених регіонів Росії і країн ближнього зарубіжжя. Нагадаємо, в 2015 році ця категорія наймачів житла, за даними аналітичних звітів ріелторських компаній, різко пішла на спад, і тільки в 2017 році намітилася тенденція на їх зворотний приплив. Для приїжджих, відзначають фахівці з оренди нерухомості, квартири в нових будинках привабливі тим, що нерідко їх можна зняти без внесення щомісячних платежів на час проведення ремонтних робіт.

Втім, посилення потоку зацікавлених наймачів аж ніяк не сприяє поліпшенню якості пропонованих до оренди об’єктів. Наприклад, протягом 2018 року лише 40% квартир масового сегмента могли похвалитися більш-менш сучасним косметичним ремонтом. Задовільним для своєї цінової категорії можна було назвати не більше 30% квартир. Близько 20% всіх об’єктів потребували серйозного косметичному ремонті. При цьому 10% орендних квартир або мали значні пошкодження, або і зовсім виявлялися старими.

При такому розкладі тільки 35% власників найбільш дешевих квартир погоджувалися задовольнити прохання наймачів усунути окремі дрібні несправності, а також оновити певну частину предметів інтер’єру своїх об’єктів. Цікаво, що в 2017 році частка готових піти на компроміс з орендарями власників становила 40%. У 2016 році їх було ще більше — близько 60% від загального числа орендодавців. А вже у 2015 році претензії квартирантів до зовнішнього вигляду квартири, станом меблів, санітарної та побутовою технікою задовольняло цілих 80% орендарів.

Разом з тим в сегменті самого доступного орендного житла до початку 2019 року і розмір дисконту, і частотність його надання в принципі скоротилися. Власники спочатку встановлюють орендні ставки без знижки на можливий торг, причому така тенденція набирає обертів протягом останніх двох років. Тільки в рідкісних випадках, за підсумками тривалих особистих переговорів, погоджуються кілька знизити орендну плату або піти на деякі інші поступки квартирантам начебто дроблення суми застави і придбання окремих елементів обстановки або предметів побутової техніки.

Примітно, що на початку 2018 року багато експертів столичного ринку житла побачили передумови до того, що кількість бажаючих стати рантьє буде збільшуватися. Цього, на думку знавців питання, посприяють підвищення віку виходу на пенсію, а також потенційні складнощі з працевлаштуванням і матеріальним самообеспечением громадян.

Слід зазначити, що підсумки лютневого аналізу стану ринку орендного житла в столичному регіоні повністю підтвердили цей прогноз.

Згідно з аналітичними викладками ріелторів, до кінця січня обсяг пропозиції орендного житла в старих кордонах Москви налічував 47,63 тисячі лотів, з яких 39,3 тисячі об’єктів довелося на квартири, а 8,3 тисячі — на кімнати. Таким чином, у порівнянні з підсумками січня минулого року, збільшення частки орендного житла становило 52%, що є дуже суттєвим показником. При самими «топовими» з точки зору пропозиції стали три столичних адміністративні округи — Південно-Західний (11% всього січневого пропозиції)/ Південний (13%) і Центральний (28%).

Ключовою причиною такого вибухового розширення орендного пропозиції аналітики вважають скорочення реальних доходів населення. «Для поправки бюджету городянам доводиться використовувати максимум способів, у тому числі і здачу житла в оренду. Деякі здають вільну квартиру, яка купувалася на перспективу — наприклад, для підростаючих дітей, хтось зважується на здачу своєї єдиної житлоплощі і одночасно орендує для себе більш низькобюджетний об’єкт», — вважає Оксана Полякова.

При цьому за перший місяць 2019 року столичні агентства нерухомості зафіксували зростання числа угод по найму житла в старих кордонах Москви на 30% в річному вираженні, що є рекордним показником за останні 5 років роботи ринку житла в Москві. Таке стало можливим завдяки збігу кількох обставин. По-перше, ще до настання Нового року почали зростати ставки за іпотечними кредитами. По-друге, у зв’язку зі швидким переходом сегмента первинного житла на взаєморозрахунки між забудовниками і пайовиками допомогою банківських ескроу-рахунків перспектива ринку новобудов стає дуже туманною. По-третє, повільно, але впевнено, продовжують повзти вгору вартість квадратного метра на ринку вторинного житла. З-за цього багато потенційні покупці житла вважали за краще не зв’язуватися з угодами купівлі-продажу, а перечекати «смутний час», знімаючи квартири.

У свою чергу, зростання попиту на орендне житло скоригувала у бік підвищення ставки найму. Так, в даний час «двушки» і «троячки» тепер обходяться орендарям в середньому дорожче, ніж рік тому (на 3,5% і 19% відповідно). Подешевшали тільки «однушки», та й то незначно (-1,2% до рівня січня 2018 року).

На цьому тлі слід зазначити, що, за інформацією деяких ЗМІ з посиланням на інсайдерські джерела, співробітники Федеральної податкової служби (ФПС) приступили до проведення в містах-мільйонниках рейдів по виявленню власників, які здають житло неофіційно. Як стверджується, для цих цілей податківці використовують три основні методи. Насамперед вони спільно з співробітниками поліції перевіряють адреси громадян, які, згідно з даними Росреестра, мають у власності більше однієї квартири. Крім того, співробітники ФНС здійснюють моніторинг безготівкових грошових переказів росіян, а також активно використовують «підсадних» наймачів.